El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre)

Hola, buenas. Soy un estudiante en Granada, primero daros las gracias por la compañía que me hacéis día a día y, segundo, una pregunta para San Peter Martin. Me gustaría saber cuántos jugadores ha aportado el Granada CF a la selección española en toda la historia.

Gracias y un abrazo sois los más grandes!

Buenas tardes.

Pregunta para Pedrito: ¿Se puede considerar a Andrés Palop campeón de la Eurocopa 2008?

Gracias.

Muy buenos días, os escribo para que me salvéis de una duda sobre el balón parado del Atlético de Madrid. Entendiéndose por balón parado, faltas y córners. ¿Quién ha sido o es, el mayor goleador a balón parado, del Atleti, desde que está el Cholo?

Por lo visto Francisco Javier Bayona jugó en 1ª, 2ª, 2ª B y 3ª. ¿Hay muchos casos en España? Si no son muchos, a ver si podías nombrarlos, y en cualquier caso decir quién fue el primer jugador que completó este registro.

Buenas tardes familia.

Me gustaría que me confirmarais si es cierto eso que siempre he escuchado de que El Carranza es el único estadio del mundo en el que han jugado Pelé, Maradona y Di Stéfano, y si es cierto, si se puede ampliar a Cruyff. Cuando digo que han jugado me refiero que han jugado al menos una vez.

Un saludo y muchas gracias.

Quería preguntar para El Consultorio:

¿Equipo que ha bajado Segunda (deportivamente, no administrativamente) con un mejor saldo de goles a favor y en contra? Saldo positivo o negativo, por pocos goles.