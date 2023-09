El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 27 de agosto al 3 de septiembre)

Buenos días, mi gente. Un saludo desde La Palma. Os sigo desde antes de que retransmitierais la boda de Maldini, creo que fue el gran Ponseti. Y eso, que os he convertido en parte de mi vida, y me alegráis los findes lo que no sabéis. A ver si cuando vaya por aquí me gustaría ver un día vuestro programa.

Bueno, mi consulta para Pedro Martín es la siguiente. Ataca un equipo, y un defensor cae y se pita falta en ataque. Entran los servicios médicos, el jugador se recupera sin problema y cuando se va por detrás de la portería para el centro para reincorporarse de nuevo, en la esquina del banderín de su portería entra por dentro del campo para acortar camino, y en ese preciso momento marca el equipo contrario un gol de un jugador adelantado. Ese jugador, al entrar en ese momento, ¿evitaría el fuera de juego o el gol sería anulado de todas todas? Muchísimas gracias familia

Pregúntale a Pedrito cuánto es el récord de penaltis no parados consecutivamente... Mamardashvili desde que está en España no ha parado ni uno.

¡Hola! ¿Podéis preguntar en antena si con el dinero de CVC pueden mejorar Vallecas como han hecho en otros estadios? ¿O al ser del ayuntamiento no pueden?

Por saber qué pasa con ese fondo en el que está la pancarta negra.

Pregunta para Pedrito duda que tengo hace tiempo.

Si un jugador se va contra el portero solo uno contra uno, tira y le da al palo y coge el rechace, ¿es fuera de juego?

Va en serio, ya que en el penalti si el tirador coge el rechacé si lo es… ¿no?

Una pregunta para Pedro. Si para él, Yamal no puede ir a la selección por llevar dos partidos buenos en Primera, ¿alguna vez ha debutado un jugador con la selección sin haber debutado en Primera? Y no cuenta el partido de la sub 21 contra Lituania en 2021.