El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 28 de agosto)

- ¿Cuántos euipos han sido campeones de Liga sin ser el equipo máximo goleador ni (a la vez) el equipo menos goleado?

- Mayor remontada que se ha producido en Primera en que el equipo "remontante" perdió en casa y, ese equipo remontó la diferencia fuera.

Sería más o mnos comola eliminatoria de Recupa entre el Metz y el Barcelona de los años 80, en que el Barcelona ganó por mucho en la ida y perdió por mucho en la vuelta en casa, pero en LaLiga.

Mis consultas son las siguientes:

He visto lo que hace falta para que un deporte sea olímpico. Pero no he visto, que criterio se sigue, para que un deporte olímpico o disciplina deje de pertenecer al programa. ¿Cuál es el criterio?

Según vuestra opinión, ¿hípica y sus disciplinas dejaára de ser deporte olímpico?

Hola, soy Franciso Antonio. Una pregunta para Pedro Martín a raiz del empate tan rápido del Atlético:

¿Cuál es el menor tiempo empleado por un equipo para empatar en la historia de LaLiga?

Ha habido cuatro goles en propia puerta esta jornada. Álex Suárez, Nianzou, Soriano y Koke. ¿Cuál es el récord en una jornada de goles en propia?

¡Hola Pedro!

¿Tienes al empezar LaLiga una estimación de puntuaciones?

Es decir, en función de los equipos que tienen unos y otros, la historia...¿Piensas en cuantos puntos puede estar el título este año? ¿Y la salvación? ¿O ya te arriesgas a decirlo cuando queden dos jornadas?

Gracias, eres el abuelo gruñón que nunca tuve.