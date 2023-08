El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 27 de agosto)

¡Feliz vuelta de vacaciones! Dejo mis preguntas:

En tu opinión Pedro, ¿cuál fue el mejor equipo: el Valencia del 2000-2001 o el Atlético de Madrid de 2014 a 2016?

¿Cuando fue la última temporada en la que ni Barcelona, ni Real Madrid ganaron un título?

Me alegro que estés de vuelta porque se me ha hecho eterno el verano con Pedrita, eres insustituíble.

Quería preguntar:

¿Cuál es el partido de toda la historia de Primera División con más cambios en la primera parte?

¿Qué entrenador y jugador de Primera División han jugado más partidos "juntos"? (Claro, uno como jugador y otro como entrenador).

Saludos.

Buenos días Pedro.

Esta semana en Italia, en la Serie A, han decidido eliminar los límites territoriales en los arbitrajes desde este fin de semana. Algo histórico.

Por ejemplo, este fin de semana Daniele Doveri pitará el Verona-Roma y pertenece al colegio de árbitro de Roma. Sin embargo, aquí en LaLiga, Ricardo de Burgos Bengoetxea , del colegio vasco, no puede arbitrar a los equipos vascos. Y en la ACB los límites territoriales en los arbitrajes no existen y no hay ninguna polémica.

¿No crees que La Liga debería tomar la misma decisión?

¿Para cuándo un Athletic-Barcelona o un Alavés-Real Sociedad con de Burgos Bengoetxea?

Saludos. Julen.

Una pregunta para Pedro:

¿Cuántas faltas hubo ayer en Las Palmas-Real Sociedad? En el descanso creo que dijistéis 2-16. He oído en un corte que a Alguacil le sorprendió la presión agresival de Las Palmas...

















Pregunta para Pedrito o De La Chica. El año del Granada en Europa League, hace 3 o 4 años,un partido en San Sebastián tuvieron que jugarlo con 6 o 7 juveniles, por las bajas. Alguno de esos juveniles ha llegado ya al primer equipo??? Que ha sido de ellos??