El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 11 al 18 de agosto)

Una pregunta para Pedro Martín.Por reglamento, ¿está permitido jugar con las medias agujereadas (no diré rotas) por detrás ?? Gracias

Pregunta para Pedro: ¿ha habido alguna temporada en Primera División española en la que hayan coincidido 3 equipos con la primera camiseta amarilla?

Si expulsan a un portero en la tabla de penaltis, ¿se pone el portero suplente o se pone un jugador de campo??

Muy buenas y gracias por vuestra dedicación a todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Ahora que empieza La Vuelta me preguntaba por qué se llama Vuelta "A" España, en vez de Vuelta "DE" España como sí lo hacen el Tour "DE" Francia y el Giro "DE" Italia. Y ya aprovecho para proponer un nombre ya que pequeño nunca entendía por qué se llamaba Vuelta si no era una Vuelta en sentido estricto (no discurría paralela a la costa ni daba la vuelta entera, en fin, cosas de niños); se podría llamar Vuelta "POR" España. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Saludos, Jorge

Buenas tardes, hace tiempo que os digo y me surge una duda a resolver por Pedro Martín.

Si durante el mercado de fichajes, un jugador juega con un equipo la primera jornada de Liga un viernes y el sábado se ve de a otro equipo de la misma división, ¿Podría jugar en ese equipo en la misma jornada si juega el lunes...por ejemplo?

Buenas tardes, tengo una pregunta para el Consultorio de Pedro Martín. Me gustaría saber en qué partido de Primera División se marcaron más goles en propia puerta. Muchas gracias y un saludo.