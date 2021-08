Consultorio de Pedro Martín (Semana del 19 al 26 de agosto de 2021)

A ver si Pedrito me puede contestar una duda que tengo:

¿A un defensa se le puede sancionar con juego peligroso, por ejemplo, en una jugada como la de Giménez, intentando cortar un balón con la cabeza desde el suelo? ¿No sería también juego peligroso si un portero se tira al suelo para cortar un balón?.

El reglamento dice que un portero puede utilizar las manos, pero no le da ventaja al ocupar un espacio en el terreno de juego respecto a cualquier otro jugador.

No sé si me he explicado bien para que me pueda contestar la duda.

Para el consultorio de Pedro Martín:

Se está quejando la liga de los partidos internacionales en Sudamérica. Se propone este jueves a los clubes que no cedan a los jugadores ínternacionales y, desde LaLiga se habla de que vulnera la integridad... ¿y la Segunda División? ¿No nace adulterado el calendario de Segunda sin parones?

Se preocupa LaLiga de la integridad de LaLiga Santander pero es consciente (porque no hay parones) de que LaLiga Smartbank no es íntegra y está adulterada año tras año. Y no se hace nada para remediarlo.

Mi pregunta (perdón por el rollo):

¿Cuántos jugadores y clubes se vieron afectados por convocatorias de jugadores ínternacionales absolutos o sub21 el año pasado?¿Porque LaLiga no defiende a sus asociados parando también la Segunda?

Seguro que los parones podrían afectar a la clasificación final de LaLiga (por ejemplo el Sporting q se quedó a un paso del playoff y hubo partidos donde Manu García no pudo jugar y perdió opciones para optar a subir a Primera).

Parón en Segunda ya. LaLiga Smartbank está adulterada y sin integridad.

Un saludo para todos.

Gracias.

Buenas, querría saber si, para Pedrito, Seedorf tiene 4 o 5 Champions, porque cuando el Madrid ganó la novena él se fue en enero pero había jugado partidos de esa Champions.

Pregunto, y vuelvo a preguntar: ¿Lo de los 5 cambios ya es definitivo o se volverá a los dos cambios?

Buenas tardes Pedro,

Soy un fan de tu sección y comparto plenamente tu postura ante el tema de Maguncia, o se respetan todos los nombres originales o se dicen todos en castellano, pero unos sí y otros no es incongruente.

Ahí va mi pregunta: El año pasado leí que el Celta fue el equipo europeo en el que más minutos sumaron sus canteranos, sumando el 49% del total, por encima incluso de Real Sociedad y Athetic. Quería saber, ¿cúal fue la última temporada en que un equipo de Primera llegó a estos registros (sin contar con los dos vascos, que por su politica de siempre supongo que será algo habitual)?.

Un saludo.

Hola.

Soy Efraín Rodríguez, de Talavera de la Reina.

Mi consulta es: ¿Hay algún jugador que haya ganado, aunque sea una vez, todos los títulos que se pueden ganar como profesional? Creo que son estos: Liga, Copa y Supercopa nacionales; UEFA o Recopa continental, Champions continental, Supercopa continental, Copa intercontinental, Campeonato Continental por Selecciones, Mundial, Liga de las Naciones o similar y Juegos Olímpicos. Si no, que imagino que no, ¿quién es el que más competiciones diferentes ha ganado?

Muchas gracias anticipadas. Me encanta el programa y el grupo de tu cuñado, por cierto: ¡Marea!

Buenos días,

Tengo dos preguntas para Pedrito.

La primera es, respecto lo que explicó de la acumulación de tarjetas amarillas, ¿si un jugador es expulsado por doble tarjeta amarilla, le cuenta como si fuera roja directa y no suma amarillas para el ciclo?

La otra pregunta es una cuestión que me da la sensación desde hace muchos años: Si a un equipo le expulsan un jugador y al otro equipo también le acaban expulsando un jugador, si se produce en el último minuto está claro que es difícil, pero si se produce antes yo creo que sí.

Por lo tanto la pregunta es: ¿Cuál es el porcentaje de partidos en el que a un equipo le expulsan a un jugador antes del minuto 75, el otro equipo también acabe con un expulsado?

Que elija Pedro la temporada desde que lo quiera contar.

Muchas gracias.

Un oyente de toda la vida.

Una pregunta para Pedro. Era para confirmar si es Helenio Herrera el entrenador que más tiempo tardó en volver a entrenar a un mismo equipo en LaLiga o hubo alguno.

- ¿Cuál fue la última vez que los 22 jugadores de inicio de un partido de Liga de Primera División eran españoles? Podemos aceptar nacionalizados.

-¿Portero que haya encajado más goles en su debut en Primera División? Pregunta accesoria: ¿jugó el siguiente partido?

Con saludos.

JR