El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 28 de abril al 5 de mayo)

Desde que Simeone entrena al Atlético, cuántos canteranos han debutado con el primer equipo. Me gustaría hacer la comparativa con Luis Aragonés (Atlético de Madrid) y Guardiola (Barcelona).

Atentamente

Juan José.

Muy buenas tardes a todos.

Investigando un poco sobre jugadores históricos del Real Betis Balompié, he llegado hasta Antolín Ortega, aquel centrocampista de los años 70-80 que salió de la cantera del Real Madrid. He visto que algunas fuentes citan que estuvo 8 años en el Real Betis y otras, que citan 9 temporadas. Me gustaría saber cuál es el número real y a qué se debe este desfase, si es que alguna de las temporadas no la jugó por algún motivo.

No obstante, el motivo real de mi pregunta es que, hace ya bastante tiempo, leí que Ortega era el futbolista de la historia del club verdiblanco con más participaciones seguidas en Primera División. Me gustaría saber si el dato es correcto y, si no es así, qué jugador tiene ese récord.

Muchas gracias y un afectuoso saludo para todos.

Buenas tardes. Tengo 2 preguntas:

1. ¿Cuántos goles lleva Falcao en el Rayo Vallecano esta temporada?

2. ¿Cuántos partidos ha jugado Falcao está temporada con el Rayo?

Muchas gracias.

Javier desde Madrid.

Una pregunta para Pedro y un saludo a todos. ¿Qué jugador ha disputado más partidos en la historia de Primera con el brazalete de capitán?

Buenas noches, estamos debatiendo: ¿Contra qué equipo se han ganado más Ligas? Es decir, que ganando ese partido un equipo se proclame campeón de Liga. Pregunta para Deportes COPE.

¡Muchas gracias!

Buenas tardes:

¿Cuál ha sido la peor posición en La Liga de un equipo que defendía el título?

Saludos y gracias anticipadas por la respuesta.

Se dice que Guardiola es el entrenador que más veces ha ganado en el Bernabéu con 6, Quiero saber cuál ha sido el entrenador que más veces ha ganado en el Camp Nou.

Aloha.

Me gustaría saber cuántos equipos de fútbol españoles disputaron alguna semifinal de competición europea desde el inicio de los tiempos y cuántos han llegado a alguna final.