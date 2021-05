El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 30 de abril al 7 de mayo)

Pedrito, ¿en cuántos partidos ha llegado el Real Madrid a 0 en el descanso esta temporada en LaLiga?

Pedrito, ¿Cuánto tiempo hace que Messi no mete un hat-trick en LaLiga?

Buenas tardes. ¿A partir de que entre público en Primera y Segunda los equipos podrán estar en los vestuarios, ducharse etc... y a su vez los suplentes de cada equipo volver al banquillo?

¡¡Gracias!!

Pedrito, el Betis tiene ahora una diferencia de goles negativa. ¿Algún equipo ha jugado en Europa acabando así?

Hola, os escribo desde las Kimbambas, y quería que el máximo defensor del VAR, Ricky Martín, me respondiera estas preguntas (por cierto, ¿es siempre así de gruñón?).

Con todo el tema de la Superliga, decía Poli Rincón, que la Champions la deberían de jugar solo los campeones de Liga, y me gustaría saber, cuántos equipos han ganado la Champions sin haber sido campeones de Liga la temporada anterior…

Oí a Rubén Martín comentar la historia de Cuadra Fernández, que es madrileño, pero para ascender a Primera se fue al colegio balear, y los fines de semana iba siempre allí a pitar… Y me gustaría saber al hilo de esto, si ha habido árbitros que hayan cambiado de Colegio (no me refiero al escolar, si no de árbitros), por ejemplo, Guruceta, pertenecía al vasco y luego creo fue al de Murcia…

¿Me puede confirmar Pedro Martín, una cosa sobre Mendilibar, ante el posible descenso del Éibar? Es que me suena que cuando le cesaron de otros equipos que dirigió en Primera (Valladolid, Osasuna, Levante), descendió a final de temporada ese equipo, ¿hay algún otro caso similar? ¿Y cuántos entrenadores han conseguido en Primera las 2 caras de la moneda, ganar la Liga y descender? ¿Alguno lo ha hecho con el mismo club?

Saludos.