El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 30 de abril al 7 de mayo)

Muy buenas.

Recuerdo que a finales de los 80 hubo una jornada de fútbol muy especial: los jugadores hicieron huelga y hubieron de disputarse los partidos con jugadores juveniles. Quisiera conocer la temporada y la jornada exacta en que ocurrieron tales acontecimientos, así como si afecto solo a la Primera Division o también a otras categorías.

A mayores, también me gustaría saber si alguno de los jugadores entró en las estadísticas de Pedro Martín por ser el de menor edad hasta entonces en debutar en Primera o en conseguir algún gol o sufrir una expulsión. O bien si hay algún caso de jugador que posteriormente destacara en Primera Division dentro de un equipo grande.

Y por ultimo, una reflexion: ya que se está hablando tanto de una Liga (la actual) que se desvirtuaría si se reinicia en las condiciones actuales, ¿no creéis que aquella de los 80 sí que estuvo realmente desvirtuada?

Muy buenas señores soy Juan de El Puerto de Santa Maria. Antes de nada quisiera agradecer no solo a Paco sino a todo el equipo por el gran trabajo que estáis haciendo éstos últimos findes con el tema del coronavirus... GRACIAS.

Paco, mi pregunta es que hace tiempo que no escucho a Guille Uzquiano ni en Tiempo de Juego ni en El Partidazo... ¿Ha dejado de colaborar con ustedes?

Muchas gracias por hacernos felices.

Muy buenas, Paco y Pedro.

En primer lugar, le digo a Paco que menuda panzá se está metiendo los fines de semana. Menos mal que ya vuelve el fútbol y va a estar más entretenido (je je).

Escribo para hacerle varias preguntas a Pedrito que me han surgido después de oír las ‘rubialadas’ sobre el fútbol no profesional. Pero antes de hacérselas, me gustaría hacer un comentario sobre una de las decisiones tomadas por la Federación Española de Fútbol que me ha sorprendido, por no decir indignado. Durante todo este tiempo, al presidente de la Federación se le ha llenado la boca diciendo que iba a poner al fútbol femenino donde se merece y que iba a equipararlo al masculino y no sé qué más ‘patrañas’. Pues ahora, cuando tenía la oportunidad de demostrarlo, va y lo discrimina igualándolo al fútbol no profesional y discriminando a las jugadoras frente a sus compañeros de Primera y Segunda. ¡Qué decepción me he llevado...! Y ahora sí, las preguntas:

1ª. Es habitual, desgraciadamente, que los jugadores se pasen el partido escupiendo al césped sin tener en cuenta que un compañero (o ellos mismos) pueden caer encima del escupitajo más tarde. En caso de hacerlo cuando se reinicie la competición, ¿se le puede enseñar tarjeta amarilla (o roja) a un guarro de esos al estar poniendo en riesgo la salud del resto de futbolistas y el equipo arbitral?

2ª. Al parecer, se va a hacer una liguilla entre los cuatro primeros equipos de cada grupo de Tercera y subirá el que la gane, a los que se les unirán los dos mejores segundos. ¿No sería mejor priorizar a los primeros clasificados en la liga regular a los segundos? Es decir: ¿no deberían subir los dos mejores primeros que no hayan ganado la liguilla final antes que dos segundos?

Muchas gracias por vuestra atención y por las respuestas.

¡Y un abrazo a Pepiño!

Un saludino.

Isaac

Buenas tardes equipo. Soy Javier Gutiérrez de Cartagena.

Mi consulta es (si es que se sabe o lo ha comentado la Federación) si la próxima temporada se jugaría a renglón seguido de la actual y sin descanso, suponiendo que se arrancara ahora en junio.

Gracias de antemano, un saludo y un fuerte abrazo a Pepe Domingo por su recuperación.