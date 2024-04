El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 11 al 18 de abril)

Muy buenas.

¿Por qué razón no se contabilizan como oficiales los partidos Triestina 1-5 España previo al mundial de Italia, y el Hyundai Horang 0-1 España previo al Mundial 2002? ¿Hay alguna norma relativamente actual que impida que un partido entre un club y una selección sea considerado oficial por parte de la FIFA?

Antes del Mundial 66, Brasil jugó varios partidos amistosos contra clubes, uno de ellos en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid que ganaron 3-5 y que la CBF no considera oficial (Pelé, sin embargo sí, porque suma los 3 goles que marcó aquel día en sus famosos 1200 goles), y otro contra el Liverpool que ganaron 0-1 que sin embargo la CBF sí considera oficial.

¿Qué requisitos tiene que tener un encuentro amistoso de selecciones para ser considerado oficial y cuente para los goles y las internacionalidades de los jugadores?

Gracias y un saludo desde Asturias.

Emilio Gracia Cea.

Buenos días, quería hacer unas preguntas a Pedro Martín 'el hombre que carraspeaba a los micrófonos'…

Sostengo con un amigo desde hace tiempo que desde la ley Bosman, nuestra Liga se ha vuelto muy escocesa… Los grandes lo aprovechan para fichar a los mejores jugadores del mundo, y así los modestos están en desventaja… por no hablar de que la Champions también provoca muchas desigualdades… Y quería saber si en la Liga española, hay límite de comunitarios y extranjeros cuando salen al campo, o sea, ¿pueden sacar 11 extranjeros u 11 comunitarios?

En un partido de futbol, un árbitro amonesta a un jugador, pero resulta que en el VAR está Don Cecijunto Malagaitez, que resulta que sabe leer los labios y ve que ese jugador a lo lejos le dice un insulto al árbitro ¿puede don Cecijunto avisar al árbitro de esta situación?

Y quería hacer una propuesta a Pedro Martín, de soluciones para que el futbol sea más vistoso, y no haya pérdidas de tiempo, yo propongo: no hacer cambios en los últimos minutos, que si un jugador se lesiona se pare el cronometro (lo mismo en los cambios) y que esté 2 minutos fuera, o también de que haya cronometradores, y si ven que un portero tarda 10 segundos en sacar de puerta, se pite libre indirecto, o si un balón sale de banda, tiene el equipo beneficiario 10 segundos para sacar…

Saludos

Quería hacer una consulta de mi equipo. En la historia del Athletic de Bilbao encontré en un artículo periodístico de Alfredo Relaño que han jugado un total de 25 parejas de hermanos en el club. Entre todas hay dos que me faltan y no encuentro de ninguna manera, el resto sí. Son: Los Eguía y Los Alonso. ¿Quiénes fueron en cada caso?

Gracias

Hola buenas.

Soy Sergi, de Sabadell. Como cada año, la Primera Federación es una locura y para estas fechas siempre estamos con las mismas: ¿cómo se decide la clasificación si hay múltiple empate en los casos más confusos? Pongo un par de ejemplos (IMPORTANTE LEER ESTOS EJEMPLOS CONCRETOS Y NO QUEDARSE SOLAMENTE CON LA PREGUNTA GENERAL, POR FAVOR):

Caso 1: Sabadell, Cornellà y Sestao empatan al final de la Liga a 45 puntos. El primer criterio de desempate sería mirar los puntos en los partidos entre ellos. Pongamos que sale: Sabadell 6 puntos - Cornellà 6 puntos - Sestao 6 puntos -. Entonces hay que mirar el segundo criterio: diferencia de goles. Nos sale: Sabadell 8 a favor 8 en contra - Cornellà 7 GF 7 GC - Sestao 6 GF 6GC. Seguimos empatados. ¿Cuál es el tercer criterio: ¿el que haya marcado más goles en esta liguilla, o se pasa directamente al gol average general?

Caso 2: Imaginemos que Sabadell, Cornellà, Real Unión y Sestao empatan al final de la Liga a 45 puntos. El primer criterio de desempate sería mirar los puntos en los partidos entre ellos. Pongamos que sale: Sabadell 11 puntos - Cornellà 11 puntos - Sestao 11 puntos - Real Unión 5 puntos. ¿Ahora cómo se deshace el empate entre los tres equipos que tienen 11 puntos: ¿volviendo a empezar con los criterios mirando solo los partidos jugados entre estos tres equipos, o bien pasamos a la diferencia de goles de la liguilla original de los 4 equipos empatados a 45 puntos?

¡Muchas gracias!

Sergi Park

Muy buenas Don Pedro.

Como portero mítico que fui, en los tiempos de campos de tierra en el sur de la comunidad de Madrid, con salientes de piedra puntiagudas en las áreas y balones Mikasa (en el mejor de los casos), tenía un trauma cada vez que sacaba de voleón con el pie porque pensaba que me iban a pitar falta por salirme al sacar (algunos me pitaron). Tenía el síndrome del saltador de longitud que batía más atrás de la plastilina para no hacer nulo. Hoy en día, con la gilitontería del toque con el pie en corto desde atrás, se sacan pocos balones de volea, pero... ¿me lo parece a mí o podrían pitar mano de los porteros que sacan más allá del área? Porque la vertical del balón en la mano hasta golpearla con el pie está casi siempre fuera. ¿Esto lo tendría que pitar el línea, no?

Un saludo muy grande

Joseja

Getafe

Buenas, TJCopers, Pedro & Cía. Os mando un test de preguntas rápidas:

-En la barrera de una falta, ¿se puede poner un jugador subido en los hombros de otro?

-¿Existe algún jugador en LaLiga que haya metido más goles en propia puerta que en la ajena?

-¿Si se lesionan 3 árbitros (el principal y 2 asistentes), quién se pone de asistente de banda/juez de línea? ¿Se puede jugar sólo con un árbitro principal o se suspendería el partido?

-¿Por qué los cronómetros del tiempo de juego de un partido en los estadios, se paran a los 45 min y no muestran el tiempo de descuento? ¿No está permitido por reglamento? Es muy incómodo estar en Bernabéu (con lo que se han gastado...), y no saber cuándo va a llegar la remontada o el final del partido...

Muchasssss gracias y un millón de bratzossss.

Antonio González

Soy Javier de Zaragoza.

En el partido Levante-Zaragoza sobre el minuto 2 de la primera parte. El Levante tira a puerta y toca en un rival. El árbitro señala córner y se ve en imagen que señala hacia la banda izquierda del ataque levantinista. Los jugadores del Levante sacaron desde la banda derecha mientras los del Zaragoza miraban a la izquierda y casi meten gol.

¿En caso de meter gol se podría haber anulado al no cumplir el Levante con la indicación del árbitro? El árbitro no quiso hacer caso a las quejas de los jugadores del Zaragoza. Se ve en imagen el gesto del brazo extendido hacia la izquierda. ¿Podría haber intervenido el VAR?

Al final en el segundo córner metieron gol. Gol condicionado por la actitud arbitral.

Un saludo

Buenos días.

Me gustaría saber desde que se volvió en Copa del Rey a eliminatorias a partido único, cuántas veces le ha tocado al Athletic en casa contra equipos de Primera y cuando ha llegado a semifinales cuándo le ha tocado la vuelta en casa. Tengo la sensación de que ha tenido mucha suerte en los sorteos tocándole casi siempre en casa.

Muchas gracias.

Saludos.