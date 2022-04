El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 28 de abril)

Buenas a todos.

El gran Carlos Muñoz del Real Oviedo marcó su primer gol a Esnaola, que debutó en Primera División en la temporada 1967-68, y su último gol a César Sánchez quien se retiró en la temporada 2011-12. Son 44 años de diferencia entre ambos porteros. ¿Conoces algún precedente?

Hola amigos, soy un oyente vuestro, quería hacer una pregunta a Pedro Martín: ¿es legal expulsar al portero con roja directa si coge el balón con la mano después de una cesión (con el pie) de un compañero suyo?

Ha ocurrido esta mañana en el partido de mi hijo (juveniles) y el árbitro ha argumentado que era ocasión manifiesta de gol. Ha sido un balón que le han retrasado al portero y por despiste la ha cogido con la mano en vez de despejar con el pie. Es cierto que un rival había ido a presionarle, pero no estaba en posesión del balón. Ha pitado libre indirecto y roja para nuestro portero.

Muchas gracias, saludos y enhorabuena por el programa.

Muy buenas San Peter Martin, profeta de todos los creyentes del fútbol libre de Var y pecado. Como esto del fútbol es un porro (como diría ya sabéis quien), creía que el City vs Real Madrid acabaría con un 80-20 de posesión para los de Pep, pero solo acabó 58-42...

Me gustaría saber cuál es el partido con mayor diferencia de posesión entre dos equipos desde que tienes datos. ¡¡¡Muchas gracias!!!

En el partido Manchester City - Real Madrid, en el gol de Bernardo Silva, hay un falta previa. El árbitro debe esperar, insisto, esperar, a ver si hay ventaja para el City, pero lo que hace el árbitro no es esperar, se gira, anda hacia el sitio de la falta, llevaba el silbato en la boca y se lleva la mano al silbato para pitar, incluso hincha los mofletes. Cuando todos los jugadores del Real Madrid se han detenido el árbitro se gira y le dice a Bernardo Silva que continúe, estando solo y marcando el gol. Lo que hizo el árbitro fue en realidad un regate, un amago a toda la defensa del Real Madrid que permitió marcar a Bernardo Silva. Sé que en el reglamento no hay nada sobre este tema, pero... ¿Es un buen comportamiento del árbitro? ¿Es correcto? En la repetición me pareció escandaloso.

Muchas gracias.

¡Hola, buenas tardes!

En la pregunta del pasado fin de semana, comentaste que desde que existe la Copa del Rey, se han marcado 8 goles de falta directa en las finales. Esto supone una media de un gol cada 5-6 finales. Parece muchísimo.

De hecho, si lo extrapolamos a LaLiga, tendría que marcarse 1-2 goles por jornada de falta directa... y más de 50 en lo que llevamos de temporada. ¿Cuántos se han marcado esta Liga, y cada cuántos partidos se marca un gol?

¿A qué se puede deber la diferencia? Porque prácticamente cada equipo tiene algún ‘especialista’ en estas acciones. No es que en los finalistas de Copa sean mejores, y en todo caso, ellos también juegan cada jornada de LaLiga. Y en las finales de Champions en el mismo período de tiempo, ¿cuántos goles se han marcado de falta directa?

Buenas tardes Pedro.

Me gustaría que me contestes a estas preguntas:

-El equipo de LaLiga con mayor número de disparos a puerta y fuera...Y el que menos dispara

-El equipo de LaLiga con mayor posesión. ¿Y el que menos posesión tiene?

-El equipo de LaLiga al que menos le disparan. ¿Al que más disparan?

Muchas gracias

Nekane

Buenos días Pedro.

Mis preguntas para El Consultorio son las siguientes:

-¿Qué club ha tardado más tiempo en volver a Primera después de su descenso a Segunda?

- Clasificación de equipos con más descensos a Segunda División

Muchísimas gracias y felicitaciones por vuestro trabajo.

Saludos

Hola Pedro, lo primero enhorabuena por tu trabajo, aunque te cueste algún enfado....

Mi consulta es sobre la estadística de penaltis a favor y en contra del Real Madrid y del Barcelona de esta temporada hasta el 0-4 del Bernabéu y la misma estadística después del 0-4.

¿Puede dar lugar a suspicacias? Ahora está muy de moda lo de las suspicacias....

¡¡Gracias por adelantado!! ¡¡Un abrazo!!

En el protocolo.

Esta el Rey a su derecha está el presidente de Andalucía y a la izquierda está el presidente de la federación de fútbol. Mi duda es: ¿el presidente de la Federación de Fútbol, no está mal situado? Si a un lado del Rey está el presidente de la Comunidad Autónoma de un equipo al otro lado no debería estar el otro presidente de la Comunidad Autónoma del otro equipo. Yo no sé el orden de ponerse alrededor del Rey, pero veo algo raro en esta imagen del palco.

Gracias

Buenas tardes.

Soy Dani de Aranda de Duero y fiel oyente vuestro.

Mi consulta es la siguiente: la semana pasada el Rayo venció a Espanyol y Barça por lo que esta temporada ha conseguido ganar los cuatro partidos de Liga ante esos dos equipos. Como seguidor del equipo vallecano estoy convencido que es algo inédito en la historia del Rayo en Primera.

Por ello, me gustaría saber si, al margen de los Real Madrid, Atlético, Sevilla, Valencia etc que supongo que en alguna o varias temporadas lo habrán conseguido, hay más equipos que hayan conseguido eso mismo, ganar en una misma temporada los cuatro partidos de Liga ante Barça y Espanyol.

Muchas gracias. Un saludo

Pregunta para Pedro Martín.

Con todo el lío que tenemos habitualmente con las manos ¿cuál es tu solución? Yo opino que no se deberían pitar nunca para reducir polémicas. Además, ¿mantienes las cifras que diste hace un par de meses, para ganar La Liga, acceso a plazas europeas o la salvación o crees que se pueden quedar cortas?