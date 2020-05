El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 23 al 30 de abril)

Una curiosidad histórica: ¿Las dimensiones de los campos de fútbol fueron siempre las mismas o antes eran más pequeños? ¿Y las porterías?

Aprovechando la oferta 2x1, una segunda pregunta: ¿Es el partido Hungría - El Salvador de España 82 la mayor goleada producida en la historia de los mundiales?

Pedro.

El domingo Albelda dijo que no todos los grupos de Segunda B son igual de difíciles. ¿Tienes alguna estadística del grupo de procedencia de los ascensos a Segunda que pueda validar esta sentencia? O más allá, ¿en qué posición han terminado en Segunda según el grupo de Segunda B del que provenían?

Te pregunto ahora que tienes tiempo para mirar los datos!

Un bratzo!

¿Qué porcentaje de goles hay de jugadores foráneos y españoles en la Liga? ¿Y la comparación con las demás ligas europeas?

Gracias. Pedrito Martin.

Buenas tardes Paco.

Soy Pakeras de Alicante y es un real y verdadero placer que leas mi carta. Llevo escuchándote a ti y a Pepe desde el año 94 cuando yo tan solo tenía 12 años y me compré un transistor aposta para poder oíros. He de reconocer que soy un poco friki de vosotros. Recuerdo la primera publicidad que escuché de vosotros la de AL ROJO VIVO de una conocida marca de tabaco. Recuerdo perfectamente el sonido del mechero Zippo qué utilizabais... En definitivas cuentas, que el final de mi infancia o principios de adolescencia siempre habéis estado ahí. También te recuerdo en el ercer tiempo, cuando narraste la colección de los ases de la liga, cuando en el año 98 le pusiste voz al FIFA y cuando hiciste Maracaná con Latre...

También fui un limón en tu apoyo aquellos días tan duros y, todavía, recuerdo aquel primer programa sin ti donde Pepe creo que ha tenido una de las intervenciones más valientes, leales y sinceras haciendo que llorara como un niño... Te podría seguir contando las inmensas anécdotas que recuerdo de vosotros.

Está pregunta se la querría trasladar a Pedro Martin en su consultorio. ¿Por qué cuando hay un empate no se reparten 1,5 puntos y que las clasificaciones en vez de ser solo con números enteros tuvieran también los decimales producidos por los empates?

Otra consulta para Pedro viene debido a que esta cuarentena he estado escuchando todos los consultorios desde el último emitido hasta el del 17 de diciembre de 2017... soy muy friki, ya os lo he dicho antes. En un consultorio le preguntan a Pedro sobre los entrenadores cesados que vuelven al banquillo del mismo equipo en una misma temporada, él resalta el caso de Gus Hiddink en él Valencia y el caso de Granero en el Alicante, dice que no hay ningún caso más, pero mi memoria me hace recordar que hubo otro caso, fue en el Rayo Vallecano con Josu Ortuondo, al que después de cesarlo volvió al banquillo del Rayo. Todavía recuerdo las declaraciones de la presidenta Teresa Rivero diciendo que quién mejor que él, que era quién mejor conocía la plantilla... ¿Pedro Martín me lo puede confirmar?

Sin más os mando un fuerte abrazo a todos, que para mí formáis parte de mi otra familia, y que a lo largo de los años me habéis sacado sonrisas, he llorado con las penas y sobre todo por la emoción que le ponéis a todo y trasmitís a través de las ondas.

Pakeras.

Hola. Una duda para Pedro MARTIN. ¿Es obligatorio que el fútbol en LaLiga o la UEFA sea exterior? ¿O podría ser indoor?