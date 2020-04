El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 16 al 23 de abril)

Muchas gracias de nuevo por todo lo que estáis haciendo estos días (os escribo a menudo y por eso no os escribo un tochaco). El otro día retransmitieron en Gol el partido Sevilla-Betis de la temporada 2012/13, en el que Reyes marca el primer gol en el segundo 13 (aproximadamente), con la particularidad de que el Betis es quien saca del centro del campo.

La pregunta para Pedro Martín es si es este el gol más rápido de la historia de la Liga sin ser el equipo anotador el que saca. Si no es este, ¿cuál es?

Muchas gracias. Un fuerte "bratzo".

Buenas tardes. Para Pedro una consulta. ¿

¿En qué temporada sucedió el timo de los falsos oriundos en Primera? Es que he leído en algún sitio que en 1969 y en otras fuentes 1972. ¿Cuál es la verdadera?

Hola Pedro. Soy Alberto Garzón, escribo desde Ávila.

Lo primero trasmitiros las gracias por los meritorios últimos programas que estáis haciendo. Son de nivelazo. Enhorabuena. Escribo entre la indignación de quedarme las últimas veces a la puerta del jamón (lo seguiré intentando jeje).

Mi pregunta viene relacionada con el posible escenario de la vuelta al fútbol y el coronavirus. Es una reflexión enfocada desde el punto de vista de las malas artes que pueden existir con el fin de obtener un título, un pase a Europa o mantener la categoría. Me imagino un hipotético caso de un equipo en el que llegada las últimas jornadas y estando condenado a bajar de categoría, sus jugadores resulten ('extrañamente') contagiados, provocando a su vez un brote entre otros equipos de LaLiga.

Entiendo que si se reanuda el campeonato y se da un caso similar a este, no sera fácil encontrar una solución que no esté avocada al fin de la competición. Aunque parezca una locura, no es tan complicado que al igual que han existido usos fraudulentos con apuestas deportivas haya algún deportista capaz de tomar riesgo con tal de provocar el parón deseado. Piénsenlo, con un jugador seria suficiente... ¿Habrá soluciones?

Muchas gracias, Alberto.

Hola, quería que Pedro me resolviera estas dudas...

¿Es cierto que el mote del Espanyol, (periquitos), viene como su propio nombre indica de los gatos? Es que me pareció leer en algún sitio que eran los gatos los que daban nombre al mote del equipo... ¿Ha habido a parte de Paco Bienzobas algún otro futbolista que terminara siendo árbitro? Se dice que hubo un árbitro, Santamaría Uzqueda, que si que llegó a ser jugador, pero no en Primera....

Y ahora con la crisis del coronavirus y el tema de la Segunda B si Pedro tuviera que hacer su propuesta, ¿cuál haría? Yo tengo una que sería la siguiente, y ya he pedido hora con el psiquiatra...

Primera División: 20 equipos, bajan los dos últimos y 17º y 18º juegan promoción. Segunda División: 20 equipos, suben los 2 primeros, 3º y 4º promoción y descienden 4 últimos. Entre la Segunda y la Segunda B ahora una intermedia: 2 grupos de 20 equipos, 4 ascensos (los 2 campeones directamente y las otras 2 plazas por promoción) y 8 descensos (los 4 últimos de cada grupo). La Segunda B categoría más inferior, 4 grupos de 18 equipos; 8 ascensos (los 4 campeones suben directos, y las otras 4 plazas por promoción) y 16 descensos, (los 4 ultimos de cada grupo). La Tercera División, 16 grupos de 18 equipos (fusiono Asturias-Cantabria y Navarra-Rioja) y los ascensos con el sistema actual... Me voy al psicólogo...

Saludos y ánimos Ezequiel (Pamplona)

Buenos días a TODO el equipazo.

No quiero felicitaros por lo que estáis haciendo como todo el mundo porque me gusta ser original y "sus venís pa'rriba", sólo voy a deciros lo importante que habéis sido siempre y sois en mi vida y la alegría y grandes momentos que me estáis haciendo pasar en esta cuarentena... y, sin más, vamos al grano.

La pregunta: Desde el inicio de la Liga hasta hoy ¿Ha habido algún entrenador del Barcelona FC o Real Madrid que haya jugado en el equipo rival, pero que no haya jugado en el equipo que entrena, (Real Madrid o Barca, en este caso)? Es decir, algún entrenador del Real Madrid que haya jugado en el Barca (y cualquier otro equipo, salvo el Real Madrid), y viceversa...

Como aclaración, por ejemplo, Bern Schuster no me vale, porque jugó en ambos equipos. Espero que se haya entendido mi pregunta. Me surgió el otro día escuchando a Cesc en Tiempo de Juego... Y si no es mucho pedir, ¿y esta misma casuística entre el RM y Atlético de Madrid?

Pues eso, muchas gracias, y gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias....

Un bratzo, Antonio Glez.