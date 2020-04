El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 2 al 9 de abril)

Hola. Soy Jordi, de Rubí. Me suena recordar de cuando era pequeño el comentario que el Steaua de Bucarest le ganó la final de la Copa de Europa al Barça con jugadores únicamente rumanos. ¿Es verdad? De serlo, ¿alguien más lo ha hecho?

Se que lo podría buscar en la Wikipedia, pero así os escucho en el programa.

Gracias y un saludo

Jordi Giménez Serra

Buenas tardes Tiempo de Juego. Tengo una pregunta para Pedrito Martín:

El otro día, viendo una de las finales de la Copa del Mundo antiguas, surgió la duda en mi casa de qué ocurre si un portero se lesiona en una tanda de penaltis. ¿Se podría cambiar al menos por algún jugador de campo? ¿Tienes constancia de que esto haya pasado alguna vez?

Muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo durante esta crisis. Soy oyente vuestro en lo que llevo de vida, pero con esto conseguís que lo vaya a ser en lo que me queda de ella.

Un bratzo muy grande.

José Miguel

Buenas. Soy una oyente de Granada y me gustaría saber cuál fue el equipo español que mantuvo más partidos seguidos a un entrenador en el cargo. Gracias!

Hola, buenas tardes. Me gustaría profundizar un poco en el pasado más oscuro de Pedro Martin. Quisiera saber si era árbitro de fácil gatillo a la hora de mostras tarjetas; dialogante o si se enfadaba con notoriedad cuando algún jugador pronunciaba la palabra 'Mainz'.

¿Alguna vez tuviste que huir precipitadamente del estadio por culpa de la furia de los espectadores? ¿Vestías siempre de negro o gustabas lucir colores más primaverales? ¿Llevabas alguna estadística de partidos disputados, penaltis señalados o expulsiones sufridas?

Buenas tardes. Hasta donde se ha jugado en esta temporada, me he dado cuenta de que en varios equipos de Segunda, tras visitar el gran templo Carlos Tartiere, los entrenadores han sido destituidos. Por ello, pregunto: ¿cuál es el estadio y por lo tanto el equipo que mas entrenadores ha destituido en la misma temporada?

Muchas gracias y un saludo desde Oviedo.

Hola. Me gustaría saber por números cuál es el mejor once de la Liga española del siglo XXI, es decir desde el 1 de enero del 2001. Un saludo.

Buenas.

¿Tienes registrado algún gol de Rubiales en su carrera? En BDFútbol parece que nunca anotó y para haber jugado 11 temporadas en el fútbol profesional... es algo curioso, ¿no? Hasta Poli, el del Recre, no Rincón consiguió marcar en Segunda, pero de Rubiales no he encontrado ningún gol...

Un saludo y fuerza!

Hola, buenas. Me gustaría saber la relación de partidos/goles en partidos oficiales en el Barcelona de HENRY, ETOO Y LUIS SUAREZ. Gracias!!

Pedro, buenas tardes:

Me llamo Julio Berral y vivo en Barcelona. Seguidor vuestro desde hace muuuchos años, tengo 44, soy de los que pasaron de Parrado y García a la Ser. Quería poner en tu conocimiento una anécdota que explico a todo amigo futbolero que me quiera escuchar.

Sábado tarde de uno de los años en los que ganó la Liga el Barça con Van Gaal (98 o 99). Estabais dando, en la otra emisora, el partido del Madrid (recuerdo que Pepe Domingo declaró su admiración a Géremi) y llega la pregunta del jamón, en aquella época Guijuelo el mejor del mundoooo:

"¿Qué jugador, además de Rafael Gordillo, jugó en la década de los 80 en el Betis y en el Madrid?' Respuesta que se da en directo no recuerdo desde donde: Poli Rincón. Todos contentos!!! Menos yo...

Llamo a la Cadena Ser, pregunto por deportes y me pasan... Explico que no está bien la respuesta, que hay otro jugador : "Parra!!! Fino jugador del Betis primero, Atleti y Real Madrid" La respuesta fue: "Ostras es verdad!!! Y me cuelgan!!!

Y más de 20 años después sigo explicando la anécdota.

Sólo espero que hayas llegado al final de este escrito. ¿Qué te pido? Pues que me digas, Julio tienes razón. Y no como a los tontos. Así podré enseñárselo a amigos y cuñados que se parten la caja cuando les explico mis fricadas.

Me gustaría explicarte alguna más como que yo estuve en el Camp Nou el dia del famoso gesto de Raúl. 2-2 un día entre semana. Lo han vestido siempre como que silenció a todo el campo y no fue así... Sólo se dirigió al fondo que estuvo todo el partido con el "Raúl disfruta tu novia es una p... " Gesto humano y comprensible que tuvo el 7, pero no callando a todo el campo como se dijo. Raúl siempre se comportó como el gran futbolista que fue en el Camp Nou.

Y otra rápida... El año pasado hice mi primera maratón... Entrenaba las tiradas largas escuchando el podcast del partido del día anterior.... Mejor que la música para desconectar!!!!

Ya paro Pedro....

Un placer escucharos... En el Camp Nou, haciendo deporte, planchando el domingo tarde... Sois parte de nosotros.

Muchas gracias Pedro.

Hola.

En la Seleccion Española de fútbol, habiendo marcado más de 10 goles. ¿Quién es el jugador que tiene la mejor relación minutos-goles?

Y esta pregunta es para Paco González... ¿Si puediras cambiar cualquier derrota por victoria de cualquier partido de clubes o Selección Española de todos los partidos que has visto en tu vida cuál sería? Graciasss cracks

Sergio de Malaga.

Cuenta la leyenda que a principios del siglo XII un afamado futbolista de cuyo nombre no consigo acordarme forzó la quinta amarilla a base de trovar en alto a partir del minuto 67. ¿Esta norma sigue vigente hoy en día o los futbolistas tienen por fin libertad para expresar sus emociones a base de cantos y rimas durante el desarrollo del partido?

En resumen: ¿hay alguna norma que impida al jugador vociferar reiteradamente, aunque sea con todo respeto?