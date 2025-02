El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 30 de enero al 6 de febrero)

Buenas tardes.

Para ser alguien tan exigente con el castellano, me acabo de dar cuenta que Pedrito no tiene puesta la tilde en "Martín" en su cuenta de Twitter.

Un saludo y gracias

Juan

Parece impropio de éste consultorio pero yo creo que es pertinente.

Hoy he preguntado a "ChatGPT" sobre el nivel de fiabilidad de los datos y estadísticas que ofrece Pedro Martín, su respuesta ha sido "un rollo patatero" que me tiene "mareao", pero me quedo con éste párrafo, 'EN TÉRMINOS GENERALES, EL NIVEL DE CREDIBILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS DE PEDRO MARTÍN ES ALTO, ESPECIALMENTE CUANDO SE COMPARAN CON LAS DE OTROS ANALISTAS DEPORTIVOS'

Y ésta es la pregunta para mi admirado Don Pedro, para usted ¿cual es la fiabilidad de "la supuesta inteligencia" de ChatGPT??

Millón de gracias.

Buenos días.

Tengo 2 consultas.

¿Se ha dado el caso en el que en una temporada nunca se hayan enfrentado el primero contra el último por la fluctuación de posiciones?

Creo que Budimir es uno de los jugadores que más dobletes hace ¿Es así? Aparte de Cristiano y Messi, claro.

El domingo para cuando hagáis El Consultorio estaré conduciendo casi 6 horas hasta Lisboa (con vosotros) ojalá y pueda oír estas preguntas!

Saludos y gracias..

Agustín

Hola hola!

Pedro, aunque sé que lo harás de este siglo, te lo pregunto en global. Tú me respondes lo que te salga.

Tal como se hace en el Seis Naciones, ¿podrías contarnos cómo hubiera quedado una hipotética Liga Madrid disputada entre los equipos de la Comunidad que estuviesen en Primera, atendiendo a duelos directos entre ellos?

Gracias crack.

PD tu libro es cosa fina. Un fuerte abrazo

Dos preguntas en torno a un mismo asunto:

Jornada 9---6 octubre; Mallorca 2-1 Athletic

Jda. 22---31 enero; Leganés 0-1 R.Vallecano

En los medios de comunicación quedó constancia de que, en el primer caso, Gazzaniga atajó 3 penalties, mientras que en el segundo le adjudican a Batalla 2 atajadas en lanzamiento desde los 11 metros.

Pero en ambos casos hubo un lanzamiento que se mandó repetir. Por lo tanto, ¿quedan en la estadística particular de los guardametas registrados esos penalties como parados o no se contabilizan?

En cuanto a Gazzaniga, esa misma semana atrapó otro lanzamiento al Feyenoord en la Champions. ¿Puede ser el argentino el portero que más penaltis parara en un lapso de tiempo tan corto?

Gracias por vuestra atención

Emilio Gómez/ Vigo

Pregunta para Pedro Martín: ¿El Villarreal ha vestido no de amarillo en algún partido (excepto si se enfrenta a Las Palmas, Cádiz o Dortmund)?

Pregunta para Pedro. ¿Hay algún caso en el que un equipo ganase la Copa del Rey y se clasificase a una competición europea, pero hubiese descendido, muchas gracias?

Buenas, entre las dos últimas campañas de la linea defensiva del Betis (contado laterales) solo han anotado Pezzella y Bartra. Quería saber si es algo muy frecuente y qué equipos tienen esas cifras similares. Saludos a todo el equipo de tjcope.

Quería preguntar cuántos goles tiene registrados Pedrito en la historia de Primera División que sean a la vez “con la cabeza” y “desde fuera” del área.

También que señale si hay alguno de ellos que sea especialmente histórico. Fuera de Primera, sí hay por lo menos un gol histórico de este tipo: el de Marcelino en nuestra primera Eurocopa.

Pues eso.

Gracias.