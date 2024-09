El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 20 al 27 de septiembre)

Hola, me gustaría saber jugadores del Real Madrid que han jugado muchos partidos de titular y que nunca hayan perdido en el Bernabéu.

Gracias, Pedrito.

¡Hola, hola!

En la historia de Primera División... ¿Cuál ha sido el partido con más goleadores de debutantes? ¿Y en qué temporada fue?

Gracias.

Buenos días, familia

Cuando marca Osasuna en El Sadar se suele hacer una especie de gritos 'tribales', una serie de alaridos enérgicos (me resulta difícil describirlo). Parece algo institucionalizado, algo así como el 'Freed from desire' que suena en muchos estadios. ¿Sabéis a qué me refiero, cuál es su origen y qué significado tiene?

Muchas gracias de antemano.

Carlos, desde Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Hola, Pedrito

Soy de los que se lamentan por LaLiga que tenemos y tengo nostalgia de la que teníamos. Recuerdo aquella liga en la que el Hércules le remontó dos partidos locos al Barcelona, tanto en Alicante como en el Camp Nou. Y entonces se me ocurrió una dura para intentar cuantificar estadísticamente la nostalgia.

¿En cuántos partidos de los últimos 25 años le han remontado dos goles al Real Madrid y en cuántos al Barcelona? ¿Y en cuántos en los 25 años anteriores? Supongo que no habrá muchos, pero estoy seguro de que en los 25 anteriores tiene que haber varios

1) Si es muy difícil de averiguar, pues me mandas a Parla

2) 25 es un número un poco arbitrario, podrían ser 20 o 30. Elige lo que creas que funciona mejor para el dato.

Un abrazo, sois los mejores.

¡Buenas! Tenía tres preguntas para Pedro Martín

- La primera es si podría decirme en qué aspectos sigue siendo históricamente mejor el Betis que el Sevilla, pese a los últimos 15 muy buenos años de tantos títulos hispalenses.

- En segundo lugar, le quería preguntar cuál es para él el jugador más importante o mejor de la historia del Betis. Para mí es Rubén Castro por la relevancia que tuvo su presencia en tantos años del club, sosteniéndose, entre Primera y Segunda. Pero desconozco si hay otro que haya tenido mayor relevancia en épocas anteriores, o si para él es otro siguiendo otros criterios.

- Por último, le quería preguntar que en este debate sobre el mejor portero de la historia, que yo creo que está entre Casillas y Courtois, ¿cuál es para él el mejor?

Muchas gracias

JGH