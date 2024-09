El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 13 al 20 de septiembre)

Buenas tardes,

Siempre he escuchado que el primer jugador extranjero de Osasuna fue Pedersen. Tnego claro que Jones tenía la nacionalidad española. Sin embargo, recuerdo que en el año 1974 el Real Zaragoza cedió a Osasuna a Armando Marín Suárez (era la época de los 'oriundos').

¿Podría considerarse a Armando el primer extranjero que ha jugado en nuestro Osasuna?

Alfredo Yoldi.

Quería hacer una pregunta para Pedrito: ¿Hubo alguna vez algún árbitro que haya estado en Primera División y que haya bajado a Segunda y vuelto a subir?

Una pregunta de VAR: ¿Qué ocurriría si al saque de un córner se marca gol, pero el córner no debería haberse señalado porque hay fuera de juego previo en la jugada?

Hola, un saludo y un recuerdo para Pepe Domingo en el primer aniversario de su adiós.

¿Quién fue el primer jugador en la historia de LaLiga que marcó con dos clubes diferentes en la misma temporada?

¡Pepe, un purito! (Siempre en el recuerdo el gran Pepe Domingo Castaño a un año de su partida... se te sigue echando mucho de menos). Saludos desde Vigo y tengo dos cuestiones:

Puesto que en las nominaciones al Balón de Oro de esta temporada han desaparecido los nombre de Messi y Cristiano (tras no sé cuántos años con alguno de ellos en la lista), quería saber si en el reglamento del premio se contempla la posibilidad de que haya candidaturas de jugadores que no estuvieran enrolados en clubes europeos.

Ahora que la nueva fase de liguilla de la Champions se extiende hasta enero, mes en el que se abre el mercado de fichajes de invierno, ¿podrían los clubes inmersos en esta competición poner a jugar a sus nuevos fichajes en esas últimas jornadas, o tendrían que hacerlo una vez que empiecen las eliminatorias?

(podría darse el caso curioso de que un jugador se enfrente a un mismo equipo con dos equipo diferentes)

Emilio Gómez (Vigo)

Un añadido: no pude escuchar el pronunciamiento de Pedro Martín respecto a los 900 goles de Cristiano Ronaldo, sobre si esos datos son o no correctos. Con mis datos sí lo son, incluso añadiría una decena más, pero creo que con los criterios de él aún no lograría esa cantidad.

Lo curioso es que muchos medios que celebraron los 900, cuando los desgranaron no sumaba esa cifra.

Hola, me gustaría que Pedro me hiciese una comparativa en número de la eta de Figo en el Barcelona y Real Madrid. Y de Zidane en la Juventus y el Madrid. Como ambos equipos estuvieron 5 temporadas en cada equipo podría incluir partidos oficiales, goles, asistencias y títulos colectivos ganados.

Quisiera saber cuántos títulos han ganado Real Madrid y Barcelona desde que Vinicius llegó al club blanco.

Gracias y un saludo.