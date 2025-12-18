El Consultorio de Pedro Martín... (Semana del 12 al 18 de diciembre)

¡Hola! No he querido caer en el tráfico de influencias para preguntarle a Pedro Martín, pero mi pregunta es fácil: ¿Hay algún equipo, aparte de mi Lleida, que haya ganado a Barcelona y Real Madrid en una misma temporada y que haya bajado a Segunda División ese mismo año?

Xavi Laso

¡Hola! Muy buenos días y felices fiestas,

Querría hacer un pequeño comentario y acto seguido una pregunta para Pedro Martín. Cuando retransmitís en directo o una tertulia, habláis de las paradas de los porteros con el pie como paradas de balonmano y nunca de fútbol sala. Y hago un llamamiento a que se llamen paradas de portero de futsal porque así lo sentimos la gente de este grandísimo deporte que debería ser olímpico.

Y la pregunta es: En el caso de que un equipo salga con portero jugador, si el portero contrario bloca el balón, lanza hacia la portería contraria con el pie y el balón da en el palo...¿podría el portero que ha lanzado ir corriendo a rematar ese balón o se consideraría falta?

Un saludo a todos y viva la santísima radio.

Porcentaje de partidos empatados contra los ganados del Betis de Pellegrini en La Liga

El otro día comentasteis que el Barcelona superó los 100 goles en 2025 y que el Real Madrid había marcado algo más de 60 dados los números de Mbappé, ¿cuántos ha metido Vinicius?

Buenos días, equipo, mi consulta es la siguiente: ¿Alguna vez algún jugador se ha lesionado al tirarse de rodillas al celebrar un gol? Cada vez que lo hacen, se me pone la piel de gallina.

Feliz Navidad a todos.

Una pregunta sobre la selección española, ¿cuál ha sido el seleccionador más amonestado o con más tarjetas recibidas?

Buenas, equipo de Tiempo de Juego. Un amigo me pide saber cuáles son los equipos que más recuperan el balón de La Liga en campo contrario en este 2025.

Un saludo.

Tengo una pregunta para Pedro y si le puede contestar en el partido del Atlético ideal, porque lo escucharé seguro.

A Saka en el Arsenal le han contado dos asistencias esta jornada y ambas por goles en propia puerta de rivales. Y a Savinho le cuentan asistencia por penalti provocado. ¿Cuál es tu criterio y qué te parece que hagan eso en la Premier?

Buenas noches, reto de los importantes para Pedro. Jon Ansotegi dirigió el pasado miércoles a la Real Sociedad U21 en Inglaterra, el sábado a la Real Sociedad B en Riazor, y en Copa y el sábado contra el Levante. Y es posible que el domingo esté nuevamente con el filial. ¿Existe algo igual?

Buenas Pedro, te voy a hacer trabajar...

Me gustaría saber cuáles son los tres equipos que más han nutrido a Real Madrid y Barcelona en el tema de fichajes. Es decir, ¿a qué equipos han fichado más? También me gustaría saber a qué equipos han fichado más los dos equipos.

Os escucho desde que tengo 9 años y tengo ya 39. Nos hacemos mayores todos.

Un fuerte abrazo.