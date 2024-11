El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 1 al 8 de noviembre)

Buenas. ¿Esos penaltis como el de Vinicius con el Milán no se consideran paradinha o como iba la cosa? ¿Cómo se miden y en qué casos se considerarían? Saludos desde Lebrija

Hola, una cuestión.

En la historia de Primera, ¿cuál fue el primer partido de Liga en el que se guardó un minuto de silencio por alguien y se lucieron crespones negros en el brazalete en señal de respeto u homenaje?

Hola Pedro. Felicitaciones por su excelente sección. Dos preguntas para su consultorio:

1) ¿Ha habido alguna vez una Liga que tuviera al menos un equipo de cada una de las comunidades autónomas?

2) ¿Qué equipos conformarían la Liga más competitiva (por puntos históricos o títulos, o el parámetro que usted considere apropiado) con la condición de que la Liga tenga al menos un equipo de cada una de las comunidades autónomas?

Gracias, Juan

¿Ganar los dos Clásicos de una temporada te asegura ganar la Liga? ¿Cuántas veces ganar los dos Clásicos te ha asegurado ganar la Liga?

Muchas gracias, Raúl

PREGUNTA PARA PEDRITO: Acaban de hablar de uno que ha hecho la triple corona (penalti, expulsión y gol en propia). ¿Ha pasado eso en un Clásico? ¿Y en la Liga?

Hola. Quiero confirmar dos curiosidades de la selección española de fútbol si son correctas.

A. ¿El seleccionador más antiguo (por su fecha de nacimiento) es José Ángel Berraondo?

B. ¿El primer seleccionador nacido en el siglo XX fue Ricardo Zamora?

Buenos días, queridos.

Víctor Fernández entrenó al primer equipo del Real Zaragoza por primera vez en 1991. Hoy, 30 de octubre de 2024, "sigue" en el cargo. ¿Existe algún otro caso así en el que haya semejante diferencia de años entre una etapa y otra? Pregunto por algún otro caso en España o a nivel internacional.

Me vienen a la memoria casos como los de Roux (Auxerre), Lobanovski (Dinamo Kiev) o Ferguson (Manchester United), pero me gustaría que Pedrito ordenara dicho ranking.

Un fuerte abrazo para todos.

Carlos, un perico de Esplugues de Llobregat que, siguiendo los sabios consejos del gran Guasch, el domingo a la hora del derbi catalán se irá al cine.

Hola a todo el equipo.

Siempre me ha gustado la radio. Desde bien pequeño tengo recuerdos de pasar la tarde de los domingos ya sea paseando con mis padrs y/o abuelos. También tengo recuerdos de cuando tendria 8-9 años de ir al estadio escuchando el Carrusel, que escuchaba por aquel entonces. Eso de poder saber lo qué pasa en cada campo era y es maravilloso, aunque ahora con los horarios escalonados pierde su gracia. Aun así me llevo mis cascos inalámbricos (como ha cambiado de aquellos que llevaba ahora) y pongo la radio… y siempre hay alguien que te dice, pero si con las aplicaciones de resultados te avisan al instante.... Yo siempre les he dicho, pero la radio tiene algo que no te se explicar.

Bueno pues ahora que estoy en post operatorio, se muy bien que es ese algo, ese algo es compañía. Ya supongo que os lo habrán dicho muchas veces, pero siento la obligación de teneros que decir que es tremenda la labor que hacéis. Aunque estoy cuidado, atendido y diría hasta mimado en este postoperatorio por mis familiares y amigos, las horas que paso escuchando la radio, son horas que hace que tenga la mente despejada, son horas que me hacéis sonreír, incluso diría que me calmáis el dolor. Ya sea en directo o en formato podcast que las noches son muy largas....

Simplemente gracias por toda esa compañía y horas de distracción que nos dais.

Dejo una pregunta también para Pedrito y es: ¿Cuándo fue la última vez (si es que se dio) que marcaran todos los equipos de la Liga en una misma jornada en Primera división? ¿Ha pasado alguna vez en Segunda?

Saludos amigos.

¡Hola! Mi nombre es Juan Carlos, soy de Málaga. Lo primero es felicitar a todo el equipo de deportes de la COPE en toda España, hacéis que vivamos más felices cada vez que emitís un programa. ¡Gracias!

Tengo una duda, cada vez que se pita un penalti los aficionados se ponen muy contentos, como si su equipo hubiera metido un gol, como si la cosa estuviera hecha. Tengo la impresión que la probabilidad de meter un penalti no es tan grande como se puede uno imaginar.

¿Es así? ¿Existe un estudio estadístico serio sobre la probabilidad exacta de meter un penalti? Un estudio que haya recogido todos los penaltis que se hayan pitado en partidos oficiales de las principales ligas mundiales desde que se hayan podido recoger datos, así como de selecciones en partidos oficiales, tanto masculino como femenino. Incluidas las tandas de penaltis de Liga, Copa, Eurocopas, Mundiales.

Y si se pudiera incluso en categorías inferiores.... Si se han tirado un millón de penaltis en partidos oficiales en la historia, ¿Cuántos han sido gol?

Entiendo que este estudio no se ha hecho, pero al menos Pedro podrá dar el dato de los últimos 40 años de la liga española, eso ya es un dato.

A lo mejor pido mucho, pero es interesante saber este dato cuando se pite un penalti.

Yo voy a hacer un cálculo a ojo de buen cubero.... calculo que la probabilidad es de un 85%. E incluso puede ser menos.

También podría ser una pregunta para el jamón....Yo doy ideas...jejejeje.

Reitero las gracias por vuestro trabajo y espero que sigáis así mucho tiempo.

Un saludo de un seguidor fiel.

Juan Carlos Martínez.

Quería preguntar a Don Pedro si puede dar una cifra aproximada de los miles de espectadores que asisten todos los fines de semana a los distintos acontecimientos deportivos que se celebran en este país, fútbol, baloncesto, balonmano, etc.

Lo digo porque siempre se destacan los escasos incidentes que se producen, que hay que hablarlo, pero yo también quiero poner en valor el comportamiento ejemplar de la mayoría de los aficionados de este país.

Como decís vosotros, y yo ¡¡¡ Viva España, y los españoles !!!

Gracias

Hola.

El otro día escuchando El Partidazo estaba a punto de coger el sueño cuando de repente soltaste que el Benzema post-Cristiano no era una estrella mundial y di un salto de la cama. ¿En serio? Mira que le has tenido manía siempre…

O sea, ¿el mejor jugador de todo un Real Madrid campeón de Europa, Pichichi de la Liga y de la Champions y BALÓN DE ORO no es una estrella mundial?

En mi opinión en 2021 y 2022 fue literalmente el mejor jugador del mundo.

Para Pedro, ¿qué jugadores entre 2020 y 2023 estuvieron estadísticamente por encima de Benzema? Goles, asistencias y sobre todo, goles en Champions.

Muchas Gracias.

BALÓN DE ORO 2022 por mayoría aplastante

Premio UEFA Mejor jugador de Europa 2022

Mejor jugador de la Champions 21/22

Maximo goleador de la Champions 21/22

Mejor jugador de La Liga 2020 y 2022

Pichichi Liga 21/22

Y todo ello jugando al fútbol como los ángeles.

Detrás de todos estos logros y reconocimientos de Benzema no había una estrella mundial para Paco González. Con todo el respeto y el cariño que te tengo después de tantos años escuchándote, puede ser la peor opinión que he escuchado nunca.

Cambiando de tema. Para Pedrito.

¿Quién es el máximo goleador español de la historia en competiciones oficiales?

Gracias, David