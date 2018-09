El Consultorio de Pedro Martín (Del 13 de septiembre al 20 de septiembre)

Hola buenas soy Marcos de Granada y tengo dos preguntas para Pedro Martin.

1. Me gustaria saber cuál fue el último delantero del Granada en hacer un hat-trick en Primera Division.

2.Tambien me gustaria saber cuál fue el equipo que tras ascender de Segunda a Primera Divison quedó más alto en la tabla.

Muchas gracias sois los mejores!

Buenas tardes.

Lo primero que me gustaría es daros las gracias por hacernos la vida más feliz. Mi pregunta o duda en este caso es la siguiente. Para poneros en contexto, me ha salido curro en una empresa que se dedica a recoger estadísticas de los partidos de fútbol (entre otros deportes) en los estadios, y el programa que usan nos pide que metamos antes del comienzo del partido las equipaciones de los equipos.

Del equipo local no hay problema, pero del visitante, cómo todos sabemos, cada año sacan nuevos colores y nuevas combinaciones, y me gustaría saber si hay algún sitio web oficial (o no oficial) donde comprobar cómo van a vestir los equipos (más que nada porque durante el calentamiento los equipos no llevan los uniformes que van a ponerse durante los 90 minutos reglamentarios). Espero vuestra respuesta. muchas gracias

Un saludo,

Diego desde Cuenca.

-¿Además de Quini, hay algún otro jugador que haya sido convocado por la selección española estando en Segunda División?

-¿Alguna vez se cambia un jugador, y éste vuelve a salir al campo en otro cambio en el mismo partido?

Muchas Gracias.

Susana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hola Pedro

¿Puede un jugador jugar dos veces una jornada con dos equipos? Por ejemplo, un jugador juega con un equipo, es traspasado o cedido en el mercado de invierno, y juega un partido aplazado con el nuevo equipo, es más si juega contra el mismo equipo, y marca dos goles en el primer partido, y otro en el partido aplazado, ¿sería hat trick? ¿Tú como tendrías en tus estadísticas?

Y esto a lo mejor no depende de ti, ¿pero cómo crees que deberían puntuar en juegos tipo comunion, futmondo...? ¿Deberían sumar puntos totales o hacer media?

Es una situación que creo que se puede dar,

Un saludo Pedro, con diferencia el mejor del programa

Robert Mezquita