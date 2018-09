El Consultorio de Pedro Martín (Del 27 de septiembre al 4 de octubre)

Hola, buenas. Tengo una pregunta para el señor de los datos Pedrito Martín. Mi pregunta es sobre el VAR, ¿puede repetir un penalti en el que los jugadores entran en el área antes de lo debido, suponiendo que se marque o falle? ¿El VAR puede avisar al árbitro y este repetirlo?

Hola, buenas tardes.

Soy seguidor vuestro desde tiempos del Big Bang y llevo algunos meses en los que me pica una curiosidad que no me atrevía a preguntar, por no molestar. Pero hoy que he bebido 3 copas me siento más hombre y voy a lanzarme al ruedo:

¿Por qué Pedro Martín se enfada tanto cuando alguien dice "Mainz" o "New York" y sin embargo se queda tan pancho cuando alguien la llama "Peter Martin"?





Hola, soy Álvaro y quería preguntar a Pedro Martín por los jugadores en activo que están cerca de llegar a los 100 goles en Primera División. Muchas gracias sois los mejores.





Un saludo a Tiempo de Juego, tengo unas cuestiones para Pedro Martín:

-¿Es cierto que Rinus Michels tiene el récord como entrenador con más subcampeonatos de la Liga española?

-El Espanyol lleva 39 partidos recibiendo goles en el Bernabéu en liga ¿Es récord absoluto o hay algún equipo que supere esta marca en otro estadio?