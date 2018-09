El Consultorio de Pedro Martín (Del 20 al 27 de septiembre)

Hola, buenos días.

Soy Alex Boubeta, un seguidor vuestro desde hace muchos años, os admiro mucho y me gustaría agradeceros hacerme más amenos los fines de semana. Quisiera hacerle una pregunta a Pedro Martín. Llevo ya varias semanas intentándolo, pero me acordaba los sábados y la página donde aparecen las preguntas parecía que estaba cerrada, no encontraba donde poder escribir. Pero hoy he entrado a miércoles y tampoco encuentro esa opción, así que me he decidido por buscar una dirección de correo antigua para ver si podía ponerme en contacto con vosotros. Si podéis hacerle llegar la pregunta para incluirla en la sección perfecto, si no hacedme saber dónde tengo que preguntar.

La pregunta es de una jugada bastante antigua, pero no quisiera que quedara sin contestar.

En el Espanyol-Valencia de la jornada 2, del domingo 26 de agosto, uno de los goles del Espanyol es una falta lanzada por Granero que bota sobrepasada la línea de gol, el VAR la revisa y da gol. Pero la falta es por una mano de Diakhaby a modo de ver bastante discutible. Entiendo que la mano a primera instancia no entra dentro de ninguno de los cuatro supuestos del VAR y por tanto no se revisa, pero, una vez que es gol, en teoría sí entra. A lo que voy es: ¿por qué para dar gol el VAR revisa si la pelota entra pero no revisa la mano?, ¿es una jugada de interpretación que queda a criterio del árbitro y no se revisa?

Muchas gracias

Un saludo

Alex Boubeta

Buenas, unas preguntas para Pedro

1. este año con la llegada de Unai Simón, el Athletic esta jugando con dos alaveses en el 11. ¿Cuándo fue la última vez? ¿y con 3 alaveses?

2. ¿pueden los equipos pedir que no les arbitre un ábitro?

3. ¿quiénes son los 3 jugadores más mayores en hacer gol en la liga española?

Gracias de antemano

Buenos días Pedro. Una pregunta:

En la historia de la liga hasta el final de la temporada pasada se marcaron 70.583 goles creo, si no corrígeme, y quería saber el número exacto de cuántos han sido de penalty y cuantos en propia puerta.

Atentamente, un saludo cordial.

Me gustaría saber si, en el Juventus vs Sassuolo de hoy, debido a que Douglas Costa es expulsado por revisión del VAR a los 3 minutos, si en esos 3 minutos que no debería estar en el campo el futbolista mete gol, ¿el gol después debería ser anulado? ¿podría denunciarlo tras el partido el equipo rival? etc Gracias y seguid siendo así de grandes

Hola Tiempo de Juego.

A raíz de la entrevista al Cholo Simeone donde se le preguntó si entrenaría a su hijo, (además de otros casos como Michel y su hijo Adrián, o Zidane con Enzo y Luca). Mi pregunta es si en primera división se ha dado el caso de que suegro y yerno hayan sido entrenador y jugador respectivamente en un mismo equipo. Un saludo a todos.