El Consultorio de Pedro Martín (Del 12 al 19 de octubre)

¿Por qué los principales equipos de los Países Bajos (Ajax, PSV, Feyenoord, Sparta de Róterdam) visten de rojiblanco?

Buenas noches (tardes para cuando lo leáis)

Me gustaría saber si llegaron a terminar la temporada los mismos entrenadores que la empezaron, y si es así, cuando fue la última temporada? Parece que es algo inevitable hoy en día.

Unas preguntas (tres) para Pedro Martín, sobre la copa del mundo de fútbol

En que mundial:

Se utilizó por primera vez la figura del cuarto árbitro

Lucieron los árbitros la camiseta negra en lugar de la antigua chaqueta

De los 21 mundiales disputados, quiero saber cuantas veces se entregó la copa en el césped y cuantas en el palco.

Buenos días,

Creo que en este momento se producen algunas situaciones estadísticamente llamativas, por eso quería formular 3 preguntas para el consultorio de Pedro Martín:

1. ¿Cuál es el récord de jornadas seguidas en las que no ganan Real Madrid y Barcelona? (es decir, que no sumen los 6 puntos, o los 4 en el cómputo antiguo). Llevamos 5 jornadas y sumando, y yo desde luego no recuerdo otra ocasión igual en los tiempos modernos.

2. ¿Cuándo se había producido por última vez la situación de 3 jornadas sin ninguna victoria de Real Madrid ni de Barcelona?

3. ¿Cuál ha sido el puesto más alto en la clasificación de un equipo con golaveraje negativo? El Betis está en negativo y va 8º (empatado a puntos con el 7º) en la jornada 8.

Muchas gracias y enhorabuena por el mejor programa de la radio, Tiempo de Juego, el de Rubén Martín y compañía (Paco, Pepe, Manolo...).

Buenas Tardes.

Tengo una duda y es la siguiente, si un árbitro está haciendo un arbitraje lamentable hacia el equipo visitante y por un lance del juego se lesiona y necesita ayuda del masajista o médico del equipo local y este en venganza se niega a atenderlo, puede el árbitro expulsar al Médico??

Luismi de la Isla de La Palma.

¿Por qué en los partidos que tienen jueces de meta o de gol, estos están del mismo lado que los jueces de línea? Si estuvieran del otro lado de la portería, podrían tener una visión diferente de la jugada.

Hola Pedro, buenas tardes. Mira, te cuento mi consulta.

Resulta que veo por la tele un tiro de penalti. El árbitro está tan cerca, que al tirar el lanzador, la rechaza el portero, le da al susodicho árbitro en la cara y se mete. Eso es gol?? Gracias, un saludo.

PD-No sé si el árbitro dio gol porque ya quitaron la imagen.

Pedro. Con la Victoria de Alejandro valverde en innsbruck para mi queda consagrado como el ciclista español más completo de la historia. Quería preguntarte para ti quien ha sido el mejor de todos los tiempos ¿Fausto Coppi o Eddy Merckx?