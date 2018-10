El Consultorio de Pedro Martín (Del 4 al 11 de octubre)

Ronaldo ‘el bueno’ ha jugado en Barca, Inter y PSV. 3 de los 4 equipos del grupo B de la Champions 2018/19. ¿Hay algún jugador que haya jugado en los 4 equipos de una fase de grupos? ¿Y que está situación se haya dado con un jugador en activo y se haya enfrentado a 3 exequipos?

Muy buenas a todos:

Observé en las repeticiones del partido FC Barcelona - Athletic cuando Messi salta al campo que Vidal le entrega el brazalete de capitán cuando le sustituye. Evidentemente Vidal no era el capitán, el brazalete viene de otro compañero que no es sustituido, esto ya lo hacían cuando Puyol no salía de inicio y cuando sustituía a un compañero que no era el capitán el que había salido de inicio como tal le pasaba el brazalete.

Yo tengo entendido que eso no se puede hacer y además es tarjeta para quienes lo hacen, el que empieza el partido como capitán sólo lo puede ceder si es sustituido y no es el caso. ¿Es así como digo yo o no? Porque si estoy en lo cierto, los jugadores del FC Barcelona se lo saltan a la torera y ningún árbitro dice nada.

HOLA HOLA a todos. Quería saber los penaltis tirados y parados a Oblak y Courtois desde que éste se fue del Atleti y contando también los del Chelsea. Un bratzo grande.

Hola cracks les escribo por una duda que tengo:

¿Si un jugador es expulsado por doble amarilla, esas amarillas no cuentan para el acumulado de tarjetas y tendría solo un partido de sanción Por otra parte, ¿si un jugador recibe una amarilla y una roja directa, se queda con la amarilla en el acumulado? En ese caso que coincida que esa amarilla es la quinta y encima es expulsado con roja directa ¿cuantos partidos de sanción tiene? ¿1 o 2?





Unas preguntas para Pedro Martín, creo que interesantes, ¿En qué mundiales de fútbol...

-Comenzó a aplicarse el fuera de juego posicional.

-Se empezó a utilizar el cartel electrónico que señaliza los cambios e indica los descuentos.

-Dejó de usarse la figura del juez del gol, detrás de las porterías.

Hola a todos! Os escribe un fanático vuestro, de nuevo. Y va para Pedro mi duda. Soy Ismael, de Jaén. A ver. Ahora que mi equipo, el Real Jaén, está en Tercera quiero saber si en la época que fuimos equipo de Primera se inauguraron en partido oficial el Camp Nou y el Sánchez Pizjuán. Somos grandes, aunque la categoría, por ahora, no sea acorde a dicha grandeza. Un saludo desde la olvidada Jaén





Para Pedro:

¿Cómo puede ser que ni con VAR se pite el penalti de Casimiro? Y el año pasado contra el Villarreal si era penalti.

