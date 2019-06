El Consultorio de Pedro Martín (Del 30 de mayo al 6 de junio)

Supuesto practico:

-Delantero local ataca a defensa rival.

-Defensa rival es atacada por delantero local.

-Delantero local chuta balón a portería rival.

-Balón besa mallas de portería rival.

-Delantero local y resto de compañeros celebran gol junto a banderín de córner

Pregunta: ¿cuáles son los 2 o 3 equipos que lograron más ascensos a la máxima categoría del fútbol español?





Buenas tardes!!

Llevo muchos años ya escuchándoos ya que mi abuelo me inculcó la afición de oír los partidos por la radio, cuando había varios partidos a la vez y esas cosas que ahora nos suenan tan lejos y en realidad no son tan antiguas, y me contaba sus historias de cuando él era joven. Me hablaba de equipos de cuando la guerra que habían militado en Segunda como la Escoriaza y el Oriamendi y equipos así, pero sobretodo me hablaba de los del protectorado español en Marruecos ya que él estuvo allí destinado cuando era joven.

Bueno, no me entretengo más, y voy a la pregunta, era para saber si existe alguna forma o página web para saber cuáles eran los equipos del protectorado español de Marruecos que compitieron en alguna competición en España y sus escudos ya que he oído hablar de ellos, pero ya ni me acuerdo de sus nombres casi y nunca he visto los escudos de esos clubes. Como Pedrito es un loco de las estadísticas y la geografía pues a ver si me podía ayudar.

Gracias de antemano cracks :P





Buenas tardes. Me gustaría saber si alguna vez se había conseguido un hat-trick en unas semis de Champions League anotando los 3 goles con la pierna menos buena. (Lo consiguió Moura el otro día). Mi duda es si se había logrado anteriormente.





¿Puede ser la de ayer la final de Champions con menos tarjetas de las últimas ediciones?





Una pregunta para Pedro Martin, en el inicio de la segunda parte entre el AE Prat - AD Ceuta, el árbitro pita el inicio del mismo y el Ceuta marca sin el portero en el campo, el árbitro al darse cuenta de que no está el portero lo anule y pide reiniciar, ¿es eso legal?