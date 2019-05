El Consultorio de Pedro Martín (Del 23 al 30 de mayo)

Hola, buenas. Soy un fiel oyente vuestro. El domingo pasado Pedrito dijo que era la primera vez en 12 años que no llegábamos a los mil goles en Liga debido al bajo nivel de los delanteros y el alto nivel de los porteros. Yo tengo otra teoría, y es el Var. ¿Con los goles anulados por el Var cuántos goles habríamos tenido? y ¿Pedrito crees que por culpa del Var vamos a tener más ediciones de liga con menos de mil goles?





¿Qué 5 jugadores de los últimos tiempos defensas han marcado más goles de falta y cuántos han sido?





-¿La final de la Champions en que cadena de televisión la darán? ¿?odríais decir, por favor, quién va a televisar la Copa América en España? Gracias.





La súper pregunta de flipado para el gran Pedro Martin. Pongámonos en el caso de que un entrenador está muy cerca de la línea del campo, tan cerca que un jugador ya sea suyo o del otro equipo le pega con el balón de tal manera y con tanta fuerza que le golpea y hace que acabe en gol a favor. ¿Es gol del entrenador?





Ayer pité el partido de cuartos de final de diputación Entre Regumiel de la Sierra y Ubierna. 26 tarjetas amarillas y 9 tarjetas rojas. En Burgos. ¿Es récord Pedro Martín?





Me gustaría preguntarle a Pedro Martín si hay algún jugador que haya marcado en una misma temporada en 4 categorías diferentes.





Pregunta para Pedro: ¿Cuántos tiros a los palos ha hecho Benzema este año?





Podría Pedro confirmarme si el Barcelona es el único equipo que no ha jugado esta temporada por la mañana y por qué.





Hola, pregunta para Pedro. Viendo el curioso hat-trick de Mantovani, ¿se ha dado alguna vez? Ya de paso, ¿tiene Pedro algún ránking de pichichis en propia puerta?