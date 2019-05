El Consultorio de Pedro Martín (Del 16 al 23 de mayo)

Aprovecho el momento para ponerme al día en tema de preguntas inquietas:

1.- Determinar que equipos van a las competiciones europeas ¿es potestad de la UEFA o de cada Federación nacional? Por ejemplo, ¿si en España queremos que vaya a la UEFA el subcampeón de la Copa del Rey en lugar del sexto de la Liga sería posible? ¿O que el campeón de la Copa vaya a la Champions League en lugar del cuarto clasificado? ¿O que el equipo menos amonestado ocupe alguna de las plazas europeas?

2.- ¿Se sabe si el Campeonato del Mundo de Fútbol Femenino será televisado en abierto? ¿Habrá Tiempo de Juego Femenino?

3.- En un partido de la AFC, a la hora de lanzarse un penalti, el portero se colocó pegado al poste izquierdo; echó a correr antes de que el rival golpeara el balón y el árbitro no mandó repetir el penalti pese a que el balón se fue fuera. ¿Fue correcta la decisión del árbitro?

4.- Na más.





Una única pregunta para Pedro. Quisiera que me enumeraras rápidamente las ediciones del Mundial de fútbol en las que el trofeo se entregó en el palco y no en el césped. Simplemente por ejemplo: 1930, 1950, etc…

Quisiera anotarlo.

Atentamente un saludo cordial.

Juan José.





Buenos días Pedrito:

Pregunta clara y directa. ¿Cuándo fue la última vez que se pitaron en un partido de la Liga o en Europa la regla de los 6 segundos a un portero? Para una regla interesante y que hace el juego más dinámico y la incumplen constantemente.

Gracias. Un saludo crack.





Buenas noches, me llamo Juan Antonio y os sigo desde siempre, en la Ser, en COPE o donde vayáis. Me gustaría que le hicieras llegar a Pedro Martín esta duda que tengo y que creo que no se ha tratado nunca en esos debates tan interesantes sobre el VAR.

En el partido Liverpool-Barcelona, hubo una mano a favor del Liverpool pegada a la banda derecha del ataque del Liverpool, el balón se situó donde se cometió la falta y el árbitro marcó con espuma la situación del balón, cuando el árbitro se giró, el jugador del Liverpool quitó la espuma con la mano y cambio de sitio el balón, un poco más dentro del campo.

Esto se vio perfectamente por las cámaras, esta jugada terminó en nada, pero mi duda es, si centra al área y acaba en gol la jugada, el Var que revisa todos los goles, ¿lo podría anular?

Muchas gracias, perdón por enrollarme y un saludo para todos, sois los mejores.





Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Al anular el VAR el segundo gol del Getafe, las tarjetas amarillas por protesta a Andrés Fernández y a Álvaro se les retiran? ¿O como son protestas la siguen teniendo?





Podría decir Pedro ¿ cuántos equipos, habiendo puntuado en Madrid y Barcelona, han bajado a Segunda?





¿No hay en LaLiga un encargado de mandar comenzar los partidos como en UEFA?





Buenas tardes. Emilio Pérez de Rozas dijo una noche en El Partidazo que el Barça podía clasificarse y tener opciones de ganar seis finales de Champions o similares de otras disciplinas. Recuerdo que tres eran baloncesto (Euroliga) y fútbol (femenino y masculino), pero no recuerdo las otras tres. Quería saber si os acordáis y cómo van, porque con los que recuerdo se han lucido.





Increíble la clasificación del grupo asturiano de Tercera. ¿Podríais decir si alguna vez en la historia ocurrió que el líder llegara a la última jornada sin depender de sí mismo para ser campeón? Eso es lo que ocurre con el Lealtad, que, además, es el único equipo de todas las categorías nacionales que sigue invicto.