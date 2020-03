El Consultorio de Pedro Martín (Del 5 al 12 de marzo)

Aunque ya lo sabía, con toda la parafernalia de Messi en Nápoles, Maradona, etc... me dio por buscar al Nápoles en Europa en los 80. En la Copa de Europa 1987-88 se cruzaron Nápoles y Real Madrid en primera ronda (dieciseisavos), siendo, por ejemplo otras eliminatorias Neuchatel - Kuusysi; Lillestrom - Lindfield o Shamrock Rivers - Omonia Nicosia. Todo esto para: ¿cuándo se instauró el sistema de cabezas de serie en Copa de Europa y en otras competiciones? Hola. Todos los años, en jornadas como esta, me fijo en que ‘coincide’ que los dos equipos de Madrid juegan contra los dos de Barcelona. ¿Se programa así el calendario por alguna razón? También suele ocurrir con los dos tradicionales equipos vascos (Athletic y Real Sociedad) o sevillanos (Betis y Sevilla). Gracias. Diego (Parla, Madrid) Una pregunta para Pedro. Simeone debe tener el récord de partidos oficiales consecutivos en la historia del Atlético de Madrid superando a Luis Aragonés. Mi pregunta o consulta es saber cuál es el récord de partidos oficiales consecutivos del Sabio de Hortaleza en el equipo rojiblanco y entre qué temporadas lo hizo. Hola a todos. Me llamo Víctor, soy de Zaragoza y me gustaría haceros la siguiente consulta. Según este post en un foro de Internet:

A los árbitros españoles se les llama usando los dos apellidos (Hernández Hernández, Mateu Lahoz, etcétera), porque durante el franquismo hubo un árbitro llamado Franco Martínez y el régimen quiso evitar que los periodistas y espectadores lo insultaran diciendo "Franco es un inútil", "Franco ha ayudado al Barça", "Franco se ha cargado al Sevilla", etc., lo que, evidentemente, sería una forma de insultar al dictador indirectamente.

Según el post, fue el propio régimen el que obligó a llamar a los árbitros con dos apellidos a partir de entonces para evitar ese problema. El artículo dice también que Franco Martínez fue presionado para que fingiera una lesión y así no arbitrase un derbi vasco Athletic de Bilbao - Real Sociedad en 1973, y que el propio Franco Martínez, hoy presidente del Comité de Árbitros, lo ha admitido.Así que tengo dos preguntas:

- ¿Es cierto que los árbitros son llamados por sus dos apellidos porque el régimen franquista quería evitar que el dictador y el árbitro Franco Martínez fueran asociados?

- ¿Es cierto que Franco Martínez fue obligado a fingir una lesión para no arbitrar el derbi vasco?

Muchas gracias por vuestra atención. Si me podéis decir cuándo vais a responder (supongo que este domingo, ¿no?) sería genial, que así intentaré estar pendiente.

Hola, buenas. Tengo una curiosidad que espero que Pedrito, o más bien Miguelito o Melchor me respondan. En los partidos del Bernabéu, antes del himno de la Décima suena otro himno que nunca había escuchado, me gustaría saber qué es y a qué se debe.

En el Clásico: ¿De cuántos 1 contra 1 salió victorioso Vinicius y en cuántos no? ¿El gol de Vinicius cuenta como tiro a puerta?

Creo que había una estadística de que el campeón de un Mundial, en el siguiente caía en fase de grupos. No sé si estoy en lo cierto. ¿Hay alguna estadística de ese estilo en alguna otra competición? Doy por hecho que en Champions no por las tres consecutivas del Madrid, pero no sé si hay algún dato curioso en este sentido.

Supuesto practico:

-Minuto 67.

-Lateral derecho se suma al ataque.

-Defensa rival intercepta balón.

-Lateral derecho y defensa rival chocan.

-Lateral derecho grita y se revuelca como si le extirparan de cuajo el apéndice.

-Balón vuelve de rebote a lateral derecho.

-Lateral derecho revive milagrosamente y dispara desde suelo, anotando gol.

¿Árbitro debería dar validez al tanto? ¿Árbitro debería anular la jugada y amonestar al lateral derecho por farsante y cafurcio?