El Consultorio de Pedro Martín (Del 7 al 14 de marzo)

Muy buenos días.

A continuación expongo un caso real sucedido recientemente en un partido de Regional para comprobar cuál es vuestra opinión al respecto. En un partido de categoría Regional que termina con victoria del club local por 2 a 1, el árbitro, en teoría, apunta en el acta al hermano de un jugador en lugar de al propio jugador. Resultando el hermano estar sancionado para esa jornada.

El caso es que el acta es leída por el árbitro a los delegados de cada equipo al finalizar el encuentro y nadie dice nada, ni el club local informa a la Federación de la existencia de ningún error en el acta en el plazo que estipula el reglamento de 2 días hábiles, por lo tanto, se entiende que dan el acta por válida. Tampoco hay documento visual (fotos, videos, etc.) que asegure cuál de los dos hermanos ha jugado. En este caso, ¿se puede dar el partido por perdido al club local por alineación indebida?

Hoooooooooooolaaaa, BUENAS TARDES!!!

Me llamo Álvaro, soy de Almonaster la Real, uno de los pueblos más bonitos de España, y socio desde que nací del Recreativo de Huelva. Me di cuenta hace unos partidos, que los jugadores del Recre tienen cada uno su dorsal asignado, y que los rivales van del 1 al 11 (como toda la vida en Segunda B). ¿Hay alguna ley o excepción para que los clubes puedan o no dar un dorsal fijo a un jugador?

Para Pedro: ... O para quien la sepa.

¿Las llamadas "primas" a los futbolistas por objetivos: se contemplan en el límite salarial? ¿Cómo se rigen?

¿Cuáles son los tres mayores asistentes de la historia (no sólo en Liga) en los últimos años que crea representativos pedrito?

Hipótesis:

- Paco González (servidor) pone voz a pregunta de amable oyente: “De todas las reglas, situaciones y accesorios que rodean el mundo del futbol, ¿cuál eliminarías?”

- Pedro Martin responde con un estertor y por triplicado: “El V.A.R., el V.A.R., el V.A.R”. ¿Es correcta la hipótesis de amable oyente?





Esta es mi duda para El Consultorio de Pedro Martín:

A día de hoy ¿a cuántos entrenadores de Primera División ha sobrevivido el Cholo desde que llegó al Atlético de Madrid? ¿Y a cuántos ha sobrevivido con respecto a Real Madrid y FC Barcelona?





Buenas.

1. Quería saber la comparación de datos (partidos goles y asistencias) de Oyarzabal y Williams desde que están en Primera División.

2. ¿Qué dice el reglamento sobre que un portero coja un balón con las manos 5,6 o 10 segundos después de haberla parado sin blocarla? ¿Es falta? ¿Libre indirecto? ¿Cuánto tiempo puede pasar?

Buenas, soy Marcos de Granada. Me gustaría saber cuál es el jugador que más asistencias le ha dado a Leo Messi. Y cuál es el jugador que más asistencias ha recibido de Leo Messi. Gracias!





