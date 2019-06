El Consultorio de Pedro Martín (Del 13 al 20 de junio)

Rafa de Tarragona. Una pregunta para Pedrito.

El interior derecho del equipo local siente un apretón. Pide permiso al árbitro para evacuar y el trencilla de turno accede a su solicitud. El partido continúa sin dicho jugador. Pero.... ¿y si es el portero quien siente el apretón?

¿Se podría reanudar el partido sin el portero? ¿O habría que esperar a que terminara sus deposiciones? ¿O tal vez sea sustituido en la portería momentáneamente por un jugador de campo? ¿O quizá el portero no tenga derecho a tales menesteres y... ¡Ah, se siente!





Hola buenas soy un oyente de Granada. El año que descendió el Granada, temporada 2016-2017, alineó en un partido once jugadores de once nacionalidades distintas, ¿alguna vez había ocurrido algo así o ese fue el único caso?