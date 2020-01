El Consultorio de Pedro Martín (Del 23 al 30 de enero de 2020)

Buenos días.

Os escribimos dos hermanos bilbilitanos zaragocistas que ayer nos quedamos sin ver a nuestro querido Zaragoza. Os pediría un saludo para Dani y Josema. Y preguntaros si ha habido algún campeón de Copa de Segunda División.

El fin de semana pasado escuche a Pedrito quejarse en El Grupo Risa de la dificultad de las preguntas que le envían al consultorio, así que mi pregunta es, ¿cuál es para ti el mejor jugador que has visto jugar?

Buenas, soy Marcos de Granada. ¿De que nacionalidades hay más jugadores en nuestra Liga?

Buenos días a todos. Una pregunta para Pedro. Los tres partidos aplazados del Real Zaragoza ésta temporada ¿Son récord absoluto en la historia de la liga española o en Primera alguien ha igualado ésta marca?

Buenos días. Mi pregunta está relacionada con mi trabajo como Policía Nacional.

Cuando en una reyerta uno de los implicados resulta con heridas graves, requiere la curación puntos de sutura, o presenta fracturas, el agresor es detenido por un delito grave de lesiones. ¿Por qué cuando un jugador de fútbol lesiona de gravedad a un jugador, por medio de una acción claramente intencionada, no se toman medidas penales contra él? ¿Existe algún tipo de inmunidad que ampare a los futbolistas profesionales?

En un penalti el delantero que tira pasa hacia atrás a otro compañero, que remata y mete gol ¿es legal pasar hacia atrás o se debe pasar hacia adelante? ¿Debe el delantero que tocó primero el balón tirar a puerta al final o puede tirar el que recibe el pase?

Es una jugada que se da poco y como cambian normas todos los años no nos enteramos de cómo está la cosa ahora...

En los últimos años vengo fijándome en que, en su afán por aprovechar todo, los futbolistas buscan hasta ganar centímetros en los córners. Pero lo que no comprendo es por qué los árbitros y los asistentes no se fijan algo más en que cumplan el reglamento. Aunque éste diga que el balón debe al menos tocar el semicírculo del córner, muchos ya es que ponen el balón directamente fuera de él. Y para ejemplo, el primer gol del Eibar contra el At. Madrid (captura de tv adjunta). ¿Esto es legal?

