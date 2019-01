El Consultorio de Pedro Martín (Del 24 al 31 de enero)

Buenas, Pedro. Enhorabuena por tu labor. Quisiera que me respondieras por qué el Sr. Tebas suspende de la competición al Reus por graves problemas económicos, debe 5 millones de euros, y hay equipos en la misma categoría que deben hasta 70 millones y los mantiene en la misma (con estos no se atreve). Saludos.

José Luis

Abonado del Reus Deportivo





Hola, buenas. Quisiera saber cuál fue el campeón de invierno que acabo la Liga en peor posición y al revés, el último de la primera vuelta que acabo la Liga más arriba. Gracias.





Un saludo. Os mando saludos desde Alicante. Como seguidor herculano me gustaría hacer una revisión de algunos datos del equipo con vuestra ayuda:

-Entrenador con más partidos en Primera.

-Jugador con más apariciones en Primera.

-Jugador con más goles en Primera.

-Jugadores internacionales.

Todos los datos los refiero a las etapas en Primera por aquello de la nostalgia, y que ojala este sea el año de volver a categoría profesional, hay ciudades y aficiones que merecen como mínimo la categoría nacional (Murcia, Huelva, Castellón, León, Santander, Cartagena, Compostela, Xerez, Toledo, Cáceres, Mérida, Lleida, Logroño, Burgos, Salamanca...).

Seguid así cubriendo todo el deporte con información y vuestra manera cercana, desenfadada y acompañándonos a tantos por tanto.

Saludos.





Hola soy Paula de Pamplona. Estaba viendo el partido Celta-Valencia cuando me fijé en que las cosas no están donde deberían estar por así decirlo. Quiero decir las cámaras suelen estar en el lado de los palcos en cambio en Balaídos no. Además, de los banquillos y el túnel de vestuarios que tampoco está juntos. Así que mi pregunta es si sabes por qué es así.