Consultorio de Pedro Martín (Del 21 al 28 de agosto)

Duda para Pedro. ¿El saque de banda cuenta como asistencia?

Para Pedrito: ¿cuál ha sido el cambio más rápido en un partido de Primera sin ser por lesión?

Buenas tardes. Pregunta para Pedrito: ¿Si un jugador pisa sin querer o queriendo a un jugador contrario el espolón, será tarjeta roja o amarilla? Saludos desde santa María de Guía de Gran Canaria

Si a Pedrito le gustaba la norma del área por favor que explique qué sentido futbolístico tenía. Yo confío mucho en su criterio

Para Pedro Martín. El otro día dijiste que esta Liga con 17 entrenadores españoles de 20, igualaba el récord de otras dos temporadas. Simplemente ¿Qué otras temporadas son?

Atentamente un saludo cordial. Feliz regreso.

Juan

Holaaa soy Jorge desde Barbastro (Huesca)

Solo quería preguntarle a Pedrito cuál es su pronóstico de los árbitros (quién será el mejor, quienes descenderán...)

Gracias por todo

Se me vuelven canosos los pelos inferiores cuando un jugador va a lanzar un penalti y veo a algún infiel apuntándolo con una luz laser

¿Habría posibilidad de que el lanzador solicitase permiso al árbitro para colocarse una gorra o unas gafas oscuras para la ocasión? ¿O bien girar 180 grados el área grande y así ofrecer su espalda a tanto infiel?

Pedro, un saludo. Una consulta. En la primera jornada todo el mundo dice que Carolina Ayuso es la primera mujer que debuta como árbitro asistente en primera, ¿Pero no fue Carolina Domenech la pionera, creo que en un Espanyol-Deportivo de la Coruña? Aclara esto por favor.

Hola,

Tengo una duda desde hace años y aunque lo dudo (porque no sé si habrá datos de esto), confío en que Pedro Martín tenga la respuesta.

La cuestión es que me acuerdo de estar viendo un partido de mi equipo (el Depor) hace años y aunque no recuerdo contra quien jugábamos, sí recuerdo con total seguridad que le pitaron falta a Songo'o (el portero) por tardar más de 6 segundos en sacar tras coger el balón con la mano. Nunca en mi vida (y ya tengo unos cuantos años) he vuelto a ver que le pitasen ese tipo de falta a ningún otro portero, al menos en España.

Así que esta es la pregunta ¿a cuántos porteros en la historia de la liga le pitaron falta por estar más de 6 segundos con el balón en la mano?

Y ya si pudieses recordarme en qué partido fue aquello de Songo'o, sería perfecto.

Un saludo y gracias.

P.D: Esta jugada no tiene nada que ver con el gol aquel que le anularon a Songo'o contra el Numancia una vez que fue a rematar un córner, esto de los 6 segundos fue en otro partido.

Valentín Barral.