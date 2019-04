El Consultorio de Pedro Martín (Del 18 al 25 de abril)

Pues aquí estamos. Haciendo una pregunta insidiosa al bueno de Peter Martin:

Quisiera saber si hay algo de cierto en la leyenda urbana de que la Copa Inglesa admite la participación de equipos de futbol de otras nacionalidades.

Si eso es así, ¿me podéis ampliar información?:

- ¿Qué condición/es deben cumplir los equipos extranjeros que quieran participar?

- ¿Las eliminatorias serian a partido único en Inglaterra o por sorteo?

- ¿Se conoce de algún equipo no ingles que haya llegado lejos en esa competición?

Y si la pregunta no es de vuestro agrado, podéis optar por responder a esta otra:

¿En alguna temporadas COPE fue líder a 6 jornadas del final, pero acabó perdiendo la Liga?





¿Si se mete un gol después de un saque de banda mal ejecutado entra el VAR en esa jugada? Lo digo porque el Leganés todos los balones que está metiendo de saque de banda largo los está haciendo mal, levantando un pie el que saca de banda.





Una pregunta, ¿en el primer año de Frank Rijkaard cuántos jugadores salieron del Barça?





Por favor, a ver si podéis aclararme a esto que no oigo a nadie decirlo... ¿El Madrid se está jugando disputar la Supercopa de España del año que viene (siendo segundo) y por tanto la posibilidad de un título?





Pregunta para Pedro Martín... ¿Si el VAR dice que no hay penalti en una jugada en la que el delantero se tira, no sería amarilla para el delantero?





¿Cuándo fue la última vez que una falta del Real Madrid fue entre los tres palos?





Hola Pedro.

Solo me gustaría saber cuáles son los jugadores con mejores porcentajes de acierto en lanzamientos de penalti de la Liga española.

Gracias.





¿Por qué si la jueza de Competición declara alineación indebida del jugador del Barcelona Chumi está alineación indebida no tiene efectos en la competición? Gracias.





¿En qué edición de las últimas Champions los segundos de grupo han pasado más rondas en general?