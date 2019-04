El Consultorio de Pedro Martín (Del 11 al 18 de abril)

Buenas tardes.

Estoy aquí en casa preparando unas oposiciones y así, de repente, me ha venido a la cabeza la siguiente inquietud.

Me gustaría saber qué equipo ha sido el que más despidos de entrenadores ha provocado desde la temporada 2000/2001 en Primera División hasta el día de hoy. Cuando hablo de 'provocar despidos' me refiero a la influencia directa del último partido. Por ejemplo, considero que el Levante provocó el despido de Berizzo en el Athletic Club, por ganar el partido 3-0. En cambio, no considero que el Valladolid provocara el despido de Solari, pues fue el Real Madrid quién ganó el partido (1-4).

Venga Pedrito, a trabajar un poco.





Si un jugador que entra en el área por línea de fondo se hace un autopase saliéndose del campo, pero con el balón dentro del área, y un defensa le hace falta. ¿Es penalti teniendo en cuenta que el contacto se ha producido fuera del campo?





Ahora… ¿por qué los reservas calientan en la misma banda? Se forman unos atascos más grandes que en la A 6 en las operaciones salida.





Tengo una duda a ver si Pedrito me la resuelve ¿Por qué no hay árbitros enanos? ¿Les exigen unas medidas?





Solo por curiosidad, acabo de escuchar a Pedrito hablar del no gol de Messi. ¿El segundo gol de Darder al Girona a quien se lo dio? ¿A Darder o gol en propia puerta del portero?





¿Qué 3 jugadores de las ligas europeas recientemente han fallado más penaltis?





Hola. Dos preguntas para Pedro Martín:

-¿Cuál fue la última temporada en la que ninguno de los cinco grandes (Barça, Madrid, Atlético, Valencia, Sevilla) consiguió ganar en San Mamés (sin contar este año claro)?

-¿Quién tiene el récord de jugar un partido de Liga con más edad? ¿Y de meter un gol?





A la atención de Pedro Martín.

Me gustaría compartir contigo un hito que este próximo martes puede producirse, ya, en Anfield Road y que tiene de protagonista al mítico Iker Casillas:

Si encaja un gol sería el primer portero de la historia en encajar 200 tantos en la Copa de Europa en 180 partidos. Cifra que también conseguiría, solo para la fase de Champions, si le marcan 3 tantos (176 partidos).

Además, de los 10 porteros con más partidos en la Copa de Europa / Champions League (que él lidera), es (a excepción de Shovkovskiy) el que tiene una media encajadora más alta, con 1,13 tantos por partido.

Esperando que verifiquéis los datos que os aporto y que, caso de que se produzca el hecho, le deis la difusión que se merece, recibid un fuerte abrazo.

Atentamente, Emilio Gómez // Vigo





Hola amigos.

Os dejo unas preguntillas para Pedro Martin a ver si las sacáis.

- ¿Cuándo fue la última vez que descendieron a Segunda los mismos equipos que subieron la temporada anterior? ¿Qué equipos eran?

- ¿Cuándo fue la última vez que los equipos que ascendieron a Primera consiguieron los tres la salvación? ¿Qué equipos eran?

- ¿Cuándo fue la última vez que ascendieron a Primera los mismos equipos que descendieron la temporada anterior? ¿Qué equipos eran?

Saludos.





Tengo la sensación de que se meten más goles en segundos tiempos, y sobre todo a partir del minuto 60 , ¿puedes dar cantidades en cada periodo?