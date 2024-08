CONSULTORIO PEDRO MARTÍN

Una pregunta para Pedro Martín: ¿Cuál ha sido la liga en la que se han conseguido más puntos por los 20 equipos sumando todas las jornadas? ¿Y la que menos?

Hola, Tiempo de Juego. Espero que hayáis tendido buenas vacaciones...Tengo varias preguntas para Pedro Martín, el amigo del VAR...

- Se está diciendo que el nivel de Segunda División de esta temporada es muy buenos y que, además, de los 22 equipos solo 4 no han jugado en Primera (Racing de Ferrol, Mirandés, Cartagena y Eldense). Y quería saber si ha habido alguna vez una temporada en la que todos los equipos hubieran jugado como mínimo una temporada en 1ª División. Y en el caso de no ser así, si esta es la temporada con menos equipos que no han estado en la máxima categoría. También me gustaría sabe el caso contrario, ¿cuál ha sido la temporada con más equipos sin jugar en Primera División?.

- Sobre los Juegos Olímpicos, ¿por qué en algunos deportes se reparten dos medallas de bronce? Y una curiosidad, conociendo a Pedro Martín, ¿qué deporte escogió para decidir las vacciones y a dónde se fue...?

Yo desde 2012 hago lo mismo, en Londre me tocó Francia (París), en 2016 fue Turquía y con los de Tokio el destino elegido fue Jamaica (aquí la verdad tengo un recuerdo algo borroso, ¿o igual no fui a Jamaica?) Y en estos repito Francia.

Saludos desde Pamplona...

Hola buenas, soy abonado del CD Eldense y oyente vuestro desde que se inventó la radio. Tengo una duda que me gustaría que eme aclaren...

-¿Que criterio se rigen a la hora de establecer los días y los horarios para los partidos de fútbol de Segunda División

-¿Va por sorteo? ¿Hay algún tipo de reglamento o normativa? ¿Existen restricciones, como por ejemplo que un equipo no le pueda tocar más de x viernes o x lunes en cada vuelta?

-¿Por qué no establecen los días y horarios con más antelación? Sería mejor para planificar desplazamiento y reservas de hoteles, vuelos...

Gracias y espero su respuesta. ¡Felicidades por vuestra labor!

En el gol de Valverde contra el Valladolid, ¿el toque previo de Tchouameni cuenta como asistencia? Quiero saber cómo cuenta para las estadísticas oficiales, no como cuentan para las de Pedro Martín que no son oficiales y no me interesa.

Gracias y saludos cordiales.

¡Pregunta para Pedrito!

¿Cómo puede ser que al Chelsea le empatasen en el minuto 53 y ahora se adelante en el 50? ¿Por qué solo se cuenta el descuento de la segunda parte para el tiempo total del partido? ¿No sería más normal sumar todo?

¡Hola, hola! Amigos de Tiempo de Juego, soy José de Mazarrón. Y mi pregunta es relacionado con Luis Rioja que ha jugado dos veces en una semana contra el Celta con dos equipos diferentes.

¿Ha ocurrido alguna otra ocasión una situación similar y encima con dos derrotas?

Gracias y seguir haciéndonos felices.

Hola, quisiera plantear una cuestión de un tema muy serio y a tenor de las últimas noticias que hay debido a ciertas leyes.

Si un jugador profesional de fútbol de Primera División decide acugir al registro para registrarse como mujer

- ¿Qué consecuencias acarrea es decisión en el terreno profesional?

-¿LaLiga anula su ficha porque no puede participar en una competición masculina?

-¿El club puede rescindir su contrato?

-¿Puede esa personas rescindir el contrato sin más?

Gracias y un saludo.

¡Buenas noches! Podría Pedrito Martín decirme desde cuándo en el banquillo del Barcelona no está compuesto solo por jugadores españoles. Contra el Rayo Vallecano había 11 españoles.

Gracias.