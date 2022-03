El Consultorio de Pedro Martín

Muy buenas.

Revisando aquel partido en el que el Granada alineo 11 jugadores de nacionalidad distinta, ¿es el único caso dado en las grandes ligas europeas? ¿Fue ese Granada la plantilla con más jugadores extranjeros de la historia de LaLiga?

Gracias.

Último partido de Primera División en que, sin ser uno de los rivales el Athletic de Bilbao, los 22 jugadores de los onces iniciales fueron españoles.

Saludos.

José Ramón

Buenas tardes.

Me llamo Sergio Pozuelo y soy de Valladolid. Me gustaría saber qué futbolista de Primera División, que haya superado los cien partidos de Liga, ha disputado la menor cantidad de minutos por partido jugado. Por lo menos, desde que haya registros.

Muchas gracias. Un saludo.

Buenos días Pedro.

¿Si un jugador, solo ante el portero, tras rematar de tacón o de chilena (estando por tanto más adelantado que la pelota) recogiera el rechace del portero, estaría en fuera de juego? La duda es si puede un jugador dejarse a sí mismo en fuera de juego.

Muchas gracias. Un saludo.

Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente:

¿Por qué los árbitros al comenzar los partidos siguen estirando el brazo hacia adelante a la vez que pitan al comenzar el encuentro, si ahora ya se puede sacar hacia atrás? Podían simplemente hacer sonar el silbato sin ningún gesto de brazos.

Gracias.

Luis A. Barrios Esteban

Estimados:

Soy un nuevo oyente y me gusta mucho el programa. Lo que menos me gusta son las transmisiones de los partidos y los gritos cuando hay goles, aunque lo entiendo. Me encanta La Primera Hora del programa y luego los comentarios y opiniones de todos los participantes. Las voces femeninas le dan un aire más fresco y lindo al programa. Las muchachas tienen unas voces preciosas, espero que no se enfaden por este comentario. Soy uruguayo y hay muchos compatriotas en la Primera División.

¿Me podrían decir en cuántos equipos españoles hay jugadores uruguayos? Y, si es posible, ¿cuáles son esos equipos?

Mil gracias y una vez más enhorabuena por el programa.

Pablo

¡Hola a todos!

Bromeaba con un amigo sobre la dificultad de la Europa League y mi amigo madridista me decía que claro, sin el Sheriff, eliminado en penaltis, la dificultad disminuye.

Nos dimos cuenta de repente que el Sheriff ha ganado siempre que ha visitado al Real Madrid en partido oficial. ¿Hay más casos de equipos que cuenten todas sus visitas al Bernabéu por victorias? ¿Y al Camp Nou (se me ocurre el Rubín Kazan)? ¿Hay algún equipo que haya ganado a Real Madrid y Barça siempre jugando de visitante? ¿Y de local?

¡Gracias!