Consultorio de Pedro Martín

Una consulta que no encuentro para comparar las presidencias de Jesús Gil y Enrique Cerezo. En los 1000 partidos de Cerezo el equipo marcó 1572 y encajó 960 ¿Cuáles son esas cifras con Gil?

Saludos a todas las chicas de Tiempo de Juego

Me gustaría saber si la clasificación de la 1ª RFEF que aparece en la web de Marca es real o si hay que ajustarla por el hecho de que el Extremadura desapareció como club de futbol.

El hecho es que he mirado un par de veces en la web de la Real Federación Española de Futbol y, para mi desesperación, no se puede ver la clasificación del Grupo 1 de la Primera RFEF, y si en cambio la del Grupo 2.

¿Qué misterio se esconde tras todo esto????

Tengo un lío con las denominaciones COPE y Radio Popular. ¿La COPE nació en 1959, 1978 o 1979?

Atentamente un saludo cordial.

Juan José.

Alrededor del minuto 60 del partido Mallorca - Real Madrid del lunes 14 de marzo (o sea, ahora mismo). El Mallorca tiene una falta a favor en la frontal del área por mano de Casemiro. Ángel está detrás de la barrera del Madrid para dificultar la visión del portero. Los defensas del Madrid que no están en la barrera se adelantan y dejan en fuera de juego a Ángel. El árbitro va a pintar una línea en el suelo para que Ángel esté a 1 metro de la barrera, se da cuenta de que Ángel está en fuera de juego y le avisa. ¿Es eso legal? ¿Puede hacer eso un árbitro? Está desactivando la acción defensiva del Madrid, que deja en fuera de juego a Ángel. ¿Te imaginas que en un contraataque el último defensa da un paso adelante y el árbitro le dice al que lleva el balón que no le dé el pase al jugador que se ha quedado en fuera de juego? A mí me ha parecido un ESCÁNDALO.-

Por cierto, VAR CACAFUTI SIEMPRE, pero esto no tiene nada que ver con el VAR.

Hola, creo que el año que viene se cumplen 20 años de la liga del Valencia, por lo que en 20 años sólo 3 equipos han ganado la liga, mi pregunta es: en los últimos 20 años, en las grandes ligas europeas(ing,ita,ale,fra) cuántos equipos diferentes han ganado la liga, gracias.

Hola TJ!

A raíz de un comentario que acabáis de hacer me he acordado de la polémica con las manos de la semana pasada y me surgen dos dudas;

1. ¿Cuántos partidos jugó Carles Puyol con el Barsa y con la selección?

2. ¿Cuántos penaltis por manos le pitaron?

¿Qué fue del lateral derecho italiano que se lesionó en el talón de Aquiles que tenía una pintada tremenda?

No me acuerdo ni del nombre

Se lesionó en la Eurocopa