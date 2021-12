Consultorio de Pedro Martín

Mensaje para Pedro Martín: ¿Me podrías decir cuántos goles lleva Juanmi desde que empezó en Primera División, en relación minutos jugados-goles?.

Para Pedro Martín. Imaginemos una situación rocambolesca, aprovechando que están atendiendo a un jugador y el juego está parado un equipo hace un cambio, mientras tanto el VAR avisa al árbitro por una entrada/agresión de roja del jugador que acaba de irse. Si el árbitro le saca la roja ¿Se anularía el cambio o la roja ya es en el banquillo?

Consultorio para Pedro Martín... He jugado 15 años al fútbol a nivel tercera división y preferente en Galicia...y creo que nunca he escupido en el césped, tierra, etc.... Me podrías decir cuáles son los 3 jugadores de primera qué más escupen? Gracias

Paco. Desde que tengo uso de razón. Allá por la Ser ... Te he escuchado en todos los partidos de Primera y Champions. Mi pregunta es ¿desde cuándo no acudes a un estadio como aficionado? No cuenta la Copa del Mundo de Telecinco.

Gracias anticipadas por vuestras respuestas.

-Jugador de Primera que ha marcado más goles en la historia de Primera, pero con la condición de que haya marcado más goles a domicilio que en casa.

-Creo recordar que, durante mi infancia, hubo un partido en que Stielike, del Real Madrid, entró a medio partido, marcó 3 goles, y volvió a salir sustituido.

Me interesaría saber cuántos cambios ha habido en la historia de Primera División, y de ellos, cuántos fueron como el de Stielike... substituir a un compañero y salir del campo sustituido. Si consta, saber cuáles de esos cambios (el segundo, el de salida) no fueron causados por lesión.

Nada más por el momento.

ASE

Hola

¿Qué posición ocupa el estadio del Real Valladolid en cuanto a mayor capacidad de aficionados de todos los estadios de España? El aforo actual es de 27.618 espectadores.

Gracias