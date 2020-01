El Consultorio de Pedro Martín

Hola, Pedrito! ¿Cuántas participaciones tiene el Wacker de Innsbruck en Copa de Europa o Liga de Campeones?

Un saludo y gracias!

Buenos días. Quería hacer unas preguntas para El Consultorio:

1. Quisiera saber qué equipo español fue el primero que disputó partidos oficiales en los cinco continentes y en qué año se consiguió ésta marca.

2. Hace unas semanas dijiste que el mercado de fichajes en invierno existe en España desde la temporada 1991/92 ¿Podrías decirme quién fue el primer jugador fichado?

Buenas tardes.

¿Es verdad que un jugador español, un tal Miguel Ángel, jugó en la década de los 70 en el Espanyol y posteriormente en el Racing Club de Avellaneda? Hace bastantes años estuve en un restaurante https://www.laposadadelalola.com/es-es de un pueblo de Huesca, Buera.

El encantador dueño nos contó su historia, en la que afirmaba haber sido jugador del Espanyol y de un equipo argentino que no recuerdo. Buceando en internet, se encuentran varias informaciones similares y alguna más concreta donde se dice que el equipo argentino era el Racing Club de Avellaneda.

http://blogs.lavanguardia.com/por-amor-al-ocio/lalola-silencio-se-suena-55105

https://www.elalmanaque.com/wp/turismo/silencio-se-suena-posada-lalola-en-buera/

Sin embargo, por lo que respecta a los dos clubes, en internet no consta -o yo no encuentro- información alguna que corrobore este dato. ¿Podrían ustedes por favor indagar sobre este asunto y determinar definitivamente si es una historia verdadera o falsa?

Muchas gracias por su atención y un saludo.

Buenas, para darle un palo a un oyente que dijo que el Barça contra Abelardo tenía los 6 puntos seguros he escuchado a Pedrito decir que con el Pitu el Alavés ganó 1-2 en el Camp Nou, me podrías decir cuándo fue ese partido, porque la última victoria del Alavés en el Nou Camp me sale con Pellegrino.

Buenas tardes, Pedro Martin.

¿Qué criterio se seguía en la clasificación de Liga para que en la primera Liga al Athletic le colocaran tercero delante de la Real Sociedad?

Muchas gracias.