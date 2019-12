El Consultorio de Pedro Martín

Saludos desde Coruña.

Tengo inquina por saber si algún campeón de las grandes ligas europeas llego a bajar hasta la tercera categoría nacional, o incluso más abajo. Buenas tardes, Soy Sergio, de Málaga y sufridor malaguista. Quería saber por qué, cuando un partido termina en empate, se dice "reparto de puntos". Si es 1 para cada equipo entonces ya no se reparten los 3 en juego. Pedirle a Greto que incluya la gestión del jeque Al-Thani entre una de sus cruzadas para darle más bombo al tema y a ver si entre todos conseguimos que salga del Málaga porque mal final nos espera de no ser así. Muchas gracias por el enorme entrenamiento que nos dais desde siempre. Un abrazo grande, CRACKS!!! Quería confirmar si el mercado de invierno de fichajes en España comenzó en la temporada 1993-94 y si es así y lo sabes quién fue el primer fichaje. Gracias y un saludo. Pedro, estaba eligiendo a los mejores entrenadores españoles de la historia del fútbol español por autonomías como por ejemplo:

Arsenio (Galicia), Guardiola (Cataluña), Miera (Cantabria), Zabalza (Navarra), Víctor Fdez. (Aragón), Madrid (Muñoz o Luis Aragonés), Castilla-León (Del Bosque), Castilla-La Mancha (Salvador Artigas), Murcia (Camacho), Baleares (Serra Ferrer), Andalucía (José Villalonga), Canarias (Molowny) ... y hay unos cuantos que no lo tengo claro. A ver si me podías ayudar.

Quisiera saber quién ha sido según tu criterio el mejor de éstos: País Vasco, Asturias, Valencia, La Rioja, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Buenos días. Mi pregunta es en cuanto al Rayo, sobre el tiempo de descanso entre partidos. El Rayo jugo ayer domingo a las 21:00 en Liga y mañana juega Copa a las 20.15 y la pregunta es: ¿El Rayo no debería tener 48 horas de descanso obligatorias entre partidos?

Un jugador del Zamora ha recibido este sábado la 5ª cartulina. ¿Puede jugar el martes en el partido de Copa ante el Sporting o lo ha de cumplir en el próximo partido de Liga?

Hola, quería saber si alguna vez ha pasado que los equipos que han subido a Primera División el mismo año hayan bajado a Segunda todos juntos al siguiente.

Buenas, esta mañana estaba jugando el equipo de mi hijo y me ha sorprendido que en un saque de meta, nuestro delantero ha robado el balón dentro del área y le han señalado falta. Cuando el delantero ha entrado en el área el portero ya había sacado. Yo creo que la jugada era completamente legal, aunque luego el entrenador me ha dicho que hasta que no la toca un defensa el balón no está en juego? ¿Podríais explicar cómo es correcto?

Soy un aficionado del Atleti, y desde varios años, veo en su camiseta que en la espalda lleva un recuadro rojo para que se viera el dorsal con más claridad, lo cual aunque no sea lo más bonito del mundo, si que facilita seguir el partido en TV. En su momento leí que para los equipos con rayas en su camiseta primero fue obligatorio en Champions y luego en Liga.

El tema es que estoy viendo la Real Sociedad contra el Barcelona y veo que la Real no lleva dicho cuadrado en la espalda. Como de las cosas de la Liga ya me espero lo que sea; ¿ha dejado de ser obligatorio, lo elige cada equipo si lo quiere poner o no, o la Liga manda a unos si u otros no?

Perdón por el rollazo, enhorabuena a todo el equipo de Tiempo de Juego y a la gente de El Partidazo por el liderazgo y sobre todo, Gracias. Gracias por todas las horas de mi vida que me habéis acompañado en el coche, estudiando... Y por supuesto, en las opciones de audio de los partidos.

Querido Pedro, ¿Qué jugador tiene la mayor racha marchando de cabeza en jornadas consecutivas?

