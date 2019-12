El Consultorio de Pedro Martín

Hola Paco y chicos (y chicas):

Primero de todo, gracias por todos estos años dando tantos momentos bonitos en la radio, gracias por los clásicos como Pepe, Antoñito y Armenteros, y esas jóvenes promesas como pueden ser Parrita, Andrea, o sobre todo, Rubén Martín, que día tras día que le escucho me recuerda porque sois tan distintos a lo que hay por ahí; vaya donde vaya no creo que nadie pueda igualar esa humanidad y esa emotividad. Gracias de verdad. Son muchísimos años, desde que tengo recuerdo que escucho la radio, ahí estáis vosotros, así que de verdad de la buena, gracias por estar ahí. Lo segundo que quería preguntaros, era por un par de datos de a ver si le podíais pedir a Pedrito; son un par de dudas un poco raras, pero espero que me podáis resolver. Básicamente es, con la designación del Clásico, me ha surgido que, de la plantilla actual de árbitros de Primera, quiénes son los árbitros que más Clásicos llevan arbitrados (que imagino que Mateu), y en proporción a años que llevan en Primera, quién sería también. Y la que más curiosidad tengo, al ser el Clásico un partido de la jornada 10, y habiendo pitado Hernández Hernández el Atlético-Athletic, pitará dos partidos en la misma jornada. ¿Cuánto tiempo lleva sin pasar eso en Liga? Muchísimas gracias por vuestro cariño fin de semana tras fin de semana en las ondas, y que tengáis toda la suerte del mundo. Un abrazo enorme Edu. Hola: Nachete desde Alicante. Ya que el Hércules nos está regalando una temporada de ensueño se me ha ocurrido una gran duda futbolística.¿Podría Pedrito decirme que mensaje tiene cada estadio de Primera escrito en sus gradas jugando con los colores de los asientos?

Me encantaría resolver esta duda para mi descanso de adviento, venga Pedrito trabájate unas horitas con esto, molt agradecido. Seguid así fenómenos. ¿Quisiera saber en la historia de Primera que jugador ha debutado con más edad? Pedro, una pregunta para El Consultorio. Quisiera pedirte los jugadores que militando en Segunda y Segunda B han jugado en la Selección Española absoluta de forma cronológica (solo nombrarlos para hacer el listado, no hace falta el año si quieres, ya que me interesaría mucho hacerlo) porque tengo algunos y creo que me faltan porque una vez te oí que eran sobre 20 o 21. 1928 Quincoces y Antero (ALAVÉS)

1930 Olivares y Ciriaco (ALAVÉS)

1932 Lángara (OVIEDO)

1933 Elícegui (REAL UNIÓN IRÚN) y Chacho (DEPORTIVO)

1936 Vega (CELTA)

1961 Zoco (OSASUNA)

1993 Christiansen (BARCELONA B)

2001 Salva Ballesta (AT. MADRID)

2006 Ángel (CELTA) Atentamente, un saludo cordial.

P.D.- En Internet no encuentro más que los mencionados, por eso te lo pregunto. Si lo encontrara no te molestaría. Me gustan mucho las estadísticas deportivas en particular y todas en general. ¿Hay algún equipo ganador de título europeo (Champions, Europa League, Copa de Ferias...) que haya desaparecido? Sé que el Steaua de Bucarest tuvo que cambiarse el nombre y el escudo, pero no fue una desaparición como tal, ¿o según Pedrito si? jajaja gracias!!! Hola a todos, sois estupendos pero quiero preguntarle 3 cosillas a Pedrito... viendo los pocos goles que mete el Atleti.

¿Qué equipo ganó la liga con menos goles a favor y cuántos fueron? ¿Qué equipo ganó la liga con más goles en contra y cuántos fueron? ¿Diferencias mayor de goles a favor y en contra de campeón de liga?

Buenas tardes, amigos!

Me presento: me llamo Diego y llevo desde el año pasado trabajando en una base de datos en Excel que reúna todos los equipos que han disputado Copa de Europa desde su Primera edición en el año 1955/56, incluyendo rondas previas. El trabajo ha sido una odisea. Para ello he comprado todos los ejemplares de Copa de Europa Dinámico, la Enciclopedia de AS por el 50 aniversario del torneo. También he consultado los cuadernos de fútbol de CIHEFE, incluso la web de UEFA y Wikipedia. También también he consultado aplicaciones móviles como como MisMarcadores o BeSoccer. Todo ello intentado buscar datos oficiales que permitan averiguar cuántas veces ha disputado el torneo cada equipo, a qué fase llegó en cada edición, qué equipo se retiró, fue sancionado, descalificado o directamente fue invitado y decidió no participar; además de indicar también a qué país representó cada equipo teniendo en cuenta las evoluciones constantes políticas en ciertos territorios como Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania, etc. que por momentos no queda claro en qué año se producen esas restructuraciones. Con todo esto, no hay ni una sola fuente que no cuente con errores, ya sea en el nombre de ciertos equipos a lo largo de su historia o el número de veces que ha participado cada equipo. La información es muy ambigua cuando consultamos las presuntas fusiones de ciertos equipos, las extinciones y futuras refundaciones, que en ciertas fuentes las toman como equipos nuevos o de nueva participación cuando lo único que ha cambiado es el nombre de la entidad, principalmente en los años 70-80.

En definitiva, necesito ayuda porque hay muchos datos pero poca información. Y es por ello que acudo a vosotros, concretamente a Pedrito por si me podría indicar una fuente fiable de dónde obtener todos estos datos para introducirlos en mi Excel y poder hacer así una tabla completamente precisa. De verdad que necesito vuestra ayuda porque llevo meses atascados. Ya no sé cómo avanzar. Muchas gracias!