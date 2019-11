Consultorio Pedro Martín

Buenas tardes a todo el equipo de tdj

Con esto del VAR se está añadiendo más tiempo a los partidos. Entonces he pensado en los partidos de las últimas jornadas cuando se deben empezar a la misma hora los partidos donde hay algo en juego. La pregunta es: ¿Si en uno de los partidos se añaden 6/7 minutos a la primera parte, que se haría, empiezan la segunda parte también a la misma vez todos los partidos implicados? ¿En ese caso, empieza antes el que se añadió más tiempo o más tarde aquellos en que no se añadió nada?

Me gustaría conocer la diferencia de penaltis señalados y goles anulados a los diferentes equipos desde la implantación del VAR comparado con la temporada anterior sin VAR.

Soy un radio oyente COPE y tengo la sensación de que la diferencia es bastante considerable, sobre todo cuando se trata de los que llamamos “grandes equipos” y también con los equipos considerados pequeños.

El VAR, al estar gestionado por personas, no elimina todos los errores, pero considero que contribuye a que estos sean menos.

¿En qué liguilla de las últimas Champions ha habido más partidos ganados por los equipos visitantes? ¿Cuántos fueron?

Para darle mayor interés a la Copa del Rey, ¿sería posible que la Federación Española otorgase plaza de Champions al campeón de Copa y plaza de Europa League al subcampeón? ¿O tendría que pedir permiso a la UEFA?

Tangencialmente relacionado con lo anterior: ¿cuantos equipos han participado esta temporada en la Champions y cuantos en la Europa League? (incluyendo eliminatorias previas)

Hola.

Ayer en la mano no pitada en el Real Madrid-Betis la jugada continuó y se esperaba la revisión del VAR. ¿Qué hubiera pasado si el Madrid hubiera marcado en la jugada y en la revisión del VAR o imágenes repetidas el penalti hubiera sido más claro? ¿O que se mereciera haber sido pitado?

Hola Pedro, mi nombre es Javier Lázaro. Tengo una pregunta que quisiera hacerte. Ya que el fin de semana llegamos a la jornada 13 y se supera así el primer tercio del campeonato, quería saber hasta qué punto es real ese “mito” de que tal como queda la clasificación en la jornada 13 es como queda luego en la 38.

No sé si eso se puede comprobar o se ha estudiado de forma científica. Igual es una chorrada, se lo he oído a algunos periodistas deportivos.

Si te supone mucho trabajo no te preocupes, es una curiosidad y se me ha ocurrido que tú igual con tu programa informático lo puedes comprobar de una manera rápida.

Ya os lo han dicho mil veces, pero es cierto, hacéis la vida mucho más divertida y bonita. Curráis el fin de semana, pero hacéis felices a muchas personas, y eso va mucho más allá del sueldo.

Muy buenas señores, en el partido de la semana pasada entre el Cádiz y el Sporting hubo una jugada en la que el jugador del Sporting Manu García lleva la pelota y José Mari (jugador del Cádiz) lo agarra claramente pero el árbitro con buen criterio da ley de la ventaja porque era una contra peligrosa a favor del Sporting, cuando el balón sale fuera del terreno de juego le sacan amarilla a José Mari y mi pregunta es...

¿No sé cambio hace un par de años que si hay un agarrón pero se da la ley de la ventaja al terminar la jugada ya no se sacaba tarjeta amarilla puesto que no consigue su propósito de detener la jugada?

Mi pregunta es: de las veces que el árbitro VAR le dice al árbitro de campo que vaya a consultar el monitor para tomar una decisión. En cuantas o en qué porcentaje el árbitro rectificó la decisión inicial y en cuantas no modificó su percepción.

Quisiera saber en qué año se fundaron cada una de las siguientes selecciones españolas de fútbol: Universitaria, Militar, Olímpica, Indoor y la de Veteranos.

Por otra parte, como el Atlético y el Barça han sido los únicos que han ganado 3 veces consecutivas en el Bernabéu en Liga, quisiera saber qué equipo ha ganado en el Camp Nou en Liga en más temporadas consecutivas.

