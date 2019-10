El Consultorio de Pedro Martín

Estoy estudiando matemáticas y necesito los resultados de los partidos de Primera y Segunda desde al año más antiguo fiable para mi TFG. Agradecería que se lo consultaran a Pedrito. Gracias de antemano y un saludo.

Cayetano, oyente desde los 12 años.

Buenas.

¿Qué 5 jugadores, defensas, de los últimos tiempos en las diversas ligas europeas han marcado más goles de penalti y cuántos han sido?

En primer lugar, un saludo a todo el equipo de Tiempo de Juego, tengo 29 años y os llevo escuchando desde que tengo uso de razón, un fin de semana sin vosotros no es lo mismo.

El martes pasado, antes de que se jugaran los partidos de la Champions, leí en una publicación web que si el Madrid perdía contra el Galatasaray y el Brujas le ganaba al PSG el Madrid ya no dependería de sí mismo para clasificarse para la siguiente fase. Creo que esa información no es correcta, principalmente porque habiéndose jugado solo 3 partidos de una liguilla de 6 partidos no es matemáticamente posible que no dependas de ti mismo para clasificarte. Además, creo que he hecho todas las cábalas posibles y no veo ninguna situación en la que el Madrid no dependiera de sí mismo aunque hubiera perdido contra el Galatasaray.

Me gustaría saber si el gran Pedro Martín está de acuerdo con mi reflexión o si, por el contrario, no tengo razón y es posible que el Madrid no dependiera de sí mismo en caso de haber perdido.

Un saludo a todos, y muchas gracias por vuestro trabajo.

1. Hace un par de jornadas el Athletic saltó de inicio con 3 alaveses (De Marcos, Vesga y Simon). ¿Cuándo fue la última vez?

2. ¿Sería válido un gol tras una jugada en la que un jugador debía ser expulsado, por ejemplo, por una entrada al tendón de Aquiles y que es revisada por el VAR tras el gol?

3. ¿Qué porcentaje de goles del Athletic llevan Aduriz, Raúl García y Williams en las últimas 5 temporadas (esta incluida)?

Gracias crack.

Año 2137.

El Dinamo de Prusia disputa su primera final de la MultiChampions contra el Real Florentino de Madrid.

El delantero prusiano Karlos Aguirregomezpacho penetra en el área con intenciones belicosas, siendo derribado al instante por el defensor Sergio Ramos III. El nano V.A.R. demuestra que, si bien el pie izquierdo del delantero estaba ya pisando el área, el pie sobre el que fue trabado estaba aún fuera de ella. ¿Qué debería pitar el holoárbitro?

Nota de interés: El reglamento del año 2137 es exactamente el mismo que el que se utilizaba en el 2019.

Buenas, Paco (y demás familia).

Llevo con vosotros como oyente/comentarista vía SMS-WhatsApp-Twitter más tiempo del que puedo recordar. He sido árbitro federado durante 10 años en la Federación Extremeña de Fútbol y me siento muy a favor de Pedro Martín; actualmente se juega a una cosa de 2°B para abajo, y a otra distinta en Segunda y Primera. La razón es el VAR. Vaya por delante que estoy a favor de la tecnología en el fútbol, y que estoy de acuerdo en que la profesionalización del fútbol debería ser el hito que marque el uso del VAR en cada federación, pero la realidad es que el famoso protocolo con el que siempre se escuda mi paisano Isaac Fouto (Foutiiii!!!), es lo que debería ser revisado en vez de tanta gilipollez como las manos, el talón de Aquiles y demás mamandurria.

Dicho lo cual, me gustaría saber, más que nada, cuál es el porcentaje de errores arbitrales manifiestos en los años que lleva el VAR, teniendo en cuenta que cada jornada hay unas 10-15 acciones polémicas aproximadamente.

Muchas gracias por vuestra presencia en las ondas, porque hace más amena la vida de los que no tenemos trabajo actualmente. Y de paso, si algún jeque quiere ficharme, estoy dispuesto a venderme cual lamejeque (es lo que tiene la crisis, oye...).

Un brazo enorme.

PD: Después de este rollazo que os he soltado, ya podéis cantarme "Tú retratito".

Buenas tardes.

Me llamo Juan, soy de Madrid y, además de ser oyente de vuestro programa desde hace unos cuantos años, juego de forma federada al fútbol chapas.

Este año, después de 15 años jugando, he ascendido a la mejor liga de España. Este año es la primera vez que esta liga es de 22 participantes y no de 20 (como venía siendo habitualmente). Tomando como referencia los datos de LaLiga SmartBank de los últimos años y sabiendo que hay 5 descensos directos y 4 plazas para una promoción que es una tortura, planteo las siguientes cuestiones:

- ¿Podrías estimar con cuántos puntos estaría salvado del descenso directo (17º puesto en liga de 22)?

- ¿Podrías estimar con cuántos puntos estaría salvado de la promoción (13º puesto en liga de 22?

Gracias y un saludoso cariño.

Juan.

Buenas tardes Don Pedro. Tengo 2 dudas:

1- ¿Los entrenadores cuando les sacan la quinta amarilla, también cumplen partido de sanción como los jugadores?

2- ¿En nuestra liga un jugador de la primera plantilla de un equipo puede ponerse el dorsal que quiera? En Italia se sobradamente que si pueden.

Yo pensaba hasta ayer que en España los números eran del 1 al 25, y los siguientes eran para jugadores del filial que ocasionalmente subían al primer equipo. Pero ayer en el Granada-Osasuna observé que Estupiñan lucía el 30... ¿Me imagino que podrá no?

Atentamente, le mando un abrazo.