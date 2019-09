Consultorio Pedro Martín

Buenas,

¿En qué liguilla de las últimas Champions ha habido más partidos ganados por los equipos visitantes? ¿Cuántos fueron?

Buenas, querría saber si Lim se arrepiente si podría volver a contratar a Marcelino? cómo solo se puede entrenar a un equipo, pero si es al mismo no sé.

Durante la retransmisión del Rumania-España, Pedrito nombró a Pablo Sarabia como el internacional por España n° 800.

Según la página de la Federación Española este jugador es el internacional n°794. ¿A qué se debe tal diferencia?

Muchas gracias

Hola,

Pregunta para Piter Martin, la norma de no poder tocar balón en saque de puerta hasta no salvar el área jamás la entendí, pero no sé por qué razón me gustaba, más ahora que la han invalidado. Por favor Pedro, ¿podrías explicarme la razón por la cual aquellos hombres decidieron que esto no podía ser?, ¿y por qué se ha suprimido ahora?

Aprovecho para informaros que soy un estupendo historiador de fútbol y que quisiera colaborar con vosotros, prometo no poner en peligro el status de Maldini.

Me gustaría saber los minutos de Vinicius en el Madrid antes y después de la llegada de Zidane, para ver si confía en él como dice.

Hola buenas tardes:

Alguien me puede decir.

En el baloncesto, ¿por qué no se usa el tablero en los tiros libre?? ( Me refiero al cuadrado del tablero) ¿está prohibido?

¿¿¿ En los lanzamientos de triple se puede usar el tablero antes de encestar? ?????.

Me dado cuenta que en los partidos que he visto por TV; no usan el tablero como punto de apoyo antes de encestar en los tiros libres, ningún jugador@s.

Yo; cuando juego ha baloncesto si uso el cuadrado del tablero en los tiros libres.

Y es mucho más fácil encestar.

Gracias

Cuántos equipos han ganado la liga española teniendo en la misma temporada 2 entrenadores o más.

Una pregunta para pedrito, ¿Cuánto tiempo se puede estar atendiendo a un portero si no le quieren cambiar?

Por favor. ¿Le podéis pedir a Pedrito que diga la relación goles/partido de Benzema, Suárez y Lewandonski?