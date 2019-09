El Consultorio de Pedro Martín

Hola, mi nombre es Manu y tenía una pregunta/reflexión para Pedrito.

Después de ver algunos partidos de esta temporada, parece que los árbitros por fin van a añadir de verdad el tiempo que se pierde a causa del VAR. Esto puede afectar al juego, pero yo (que también soy un poco enfermo de las estadísticas) me pregunto cómo afectará al modo en que Pedrito registra los datos.

Me explico: Para asuntos del juego que engloban minutos jugados, o imbatibilidades por minutos, puede afectar que se añadan 4, 6, u 8 minutos al término del partido.

Entiendo que al final de la segunda parte no hay problema, porque a todos nos suele quedar claro cuando un partido acaba en el minuto 98, 100, etc. Pero ¿tiene Pedrito en cuenta los minutos que se añaden en los primeros tiempos para este tipo de estadísticas? Me refiero a las estadísticas que tienen en cuenta minutos de equipos sin marcar, ratio minutos necesarios para un gol, récord de minutos jugados en equipos, etc. Ejemplo práctico:

- Oblak lleva 1250 minutos imbatido en Liga, pero en algunos de esos partidos (pongamos 10) el árbitro añadió 4 o 5 minutos en cada primer tiempo. Por lo que la cifra real de minutos imbatido en el terreno de juego sube a 1290, batiendo el récord de Oblak.

Os doy permiso para cantarme un retratito por la pregunta.

Saludos y ¡¡Enhorabuena por el programa!!

Hola Pedro. Soy Juan Carlos, de Villalbilla, un pueblo cerca de Alcalá de Henares. Estas son mis dudas: