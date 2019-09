Consultorio de Pedro Martín

Viendo el R. Murcia - Algeciras, el balón le ha dado al árbitro interrumpiendo un pase entre jugadores del Algeciras, y provocando la recuperación del balón por parte del Murcia. El árbitro ha parado el juego y ha hecho un bote neutral dándole otra vez el balón al Algeciras. Eso es normal? Pensaba que el árbitro era como un cono.

Buenas Pedrito, me surgió una duda. Me gustaría saber si es posible que mientras un equipo está celebrando un gol dentro del área rival, el equipo que recibe el gol en este caso pueda sacar de centro mientras sus rivales celebran el gol y marcarles gol.

Buenas tardes, el otro día escuche a Pedrito decir que si la liga acabase con dos equipos empatados a todos, habría un partido de desempate. Mi pregunta es: ¿ese partido sería en un campo neutral? Gracias, un saludo.

Hola. ¿Si en el partido de desempate que comenta Pedro se meten goles, contaría para el pichichi y a la vez para la bota de oro?¡ Gracias y un saludo!

Hola

Hoy me he despertado con una curiosidad insana: me gustaría saber cuándo fue la última vez que el Barcelona cedió un jugador al Espanyol (o viceversa)

Y si no es mucho pedir, lo mismo para estas otras duplas de equipos:

Sevilla - Betis

Celta - Depor

R. Madrid - At. Madrid

Para Pedro Martín. Un jugador mete gol, se quita la camisa en la celebración, segunda amarilla y es expulsado. Pero el VAR anula el gol (x previo fuera de juego, falta, etc). ¿Se anularía la tarjeta? Saludos, Luis (Cantabria).

El cuarto árbitro del partido del Madrid parece Alberola rojas!! Creo haberle visto arbitrando esta tarde el Valencia - Mallorca. Esa ¿situación es normal!?? Pedrito ilústranos!

Hola buenas tardes. Pregunta para Pedro.

Puede ser que soldado sea el jugador que más ex equipos enfrente este año?

Madrid, Getafe, Valencia, Villarreal y Osasuna.

Llamadme loco, pero no sé qué le habéis visto todos a Courtois:

Partido que juega partido que encaja.

Me gustaría mucho que Pedrito pudiese mirar el dato de goles encajados por partido desde que está en el Real Madrid.

Lo que vamos a echar de menos a Keylor Navas!!