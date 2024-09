Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 7 al 12 de septiembre)

*Asunto: Sugerencia para la mejora de la opción de retraso en la aplicación

Estimado equipo de Tiempo de Juego:

Mi nombre es Hicham, marroquí y un oyente habitual del programa y, ante todo, quiero agradecerles por la excelente cobertura y la pasión que ponen en cada transmisión.

La posibilidad de escuchar la radio en directo mientras veo los partidos de fútbol en la televisión es una de las razones por las que elijo Tiempo de Juego como mi referencia.

Con la nueva actualización de la aplicación, he estado utilizando (como hago siempre) la opción de retraso que ofrece para sincronizar la narración con la televisión. Esta función es sumamente útil, pero me gustaría proponer una mejora, que creo que sería bien recibida por muchos de sus oyentes.

Actualmente, la opción de retraso permite ajustar en incrementos de un segundo (hasta 60 segundos), lo cual es genial. Sin embargo, en ocasiones, la diferencia de sincronización entre la televisión y la radio es menor a un segundo (ejemplo: 6,5'' en vez de 6 o 7), lo que hace que el ajuste perfecto sea un poco complicado.

Mi sugerencia (para la próxima actualización) es que consideren la posibilidad de permitir ajustes más finos, por ejemplo, en incrementos de 0,5 segundos. Estos permitirían una sincronización aún más precisa y una experiencia de escucha más fluida.

Estoy seguro de que esta mejora sería muy apreciada por los aficionados que, como yo, disfrutan de combinar la transmisión televisiva con su excelente narración.

Muchas gracias por su atención y por considerar mi sugerencia. Continúen con el gran trabajo que hacen.

Un cordial saludo, Hicham.

Hola, Paco y familia.

He iniciado una petición de firmas en change.org para que devuelvan la medalla a Elena Congost y a su guía.

También se puede firmar por la dimisión del presidente del Comité Paralímpico y una modificación de la normativa.

Si lo consideráis oportuno, dadle difusión, por favor. Si permanecemos quietos ante este tipo de sucesos, terminaremos convirtiéndonos en piedra. Y el deporte y la vida no se merecen esto.

Gracias.

Estimados amigos,

Me dirijo a vosotros para transmitir mi perplejidad ante el revuelo que ha levantado Vinicius con sus declaraciones. Creo que en lo que estamos casi todos bastante de acuerdo es en sentir la empatía hacia él, pero parece ser que lo que más "daño" ha hecho es el haber dicho, más o menos, "si España no mejora en el tema del racismo, les deberían quitar la celebración del Mundial 2030".

Y me pregunto, ¿qué sucede, nadie se acuerda de las declaraciones que hizo el príncipe Alberto de Mónaco en contra de nuestro país y que nos privaron de la celebración de los Juegos Olímpicos?

A mí aún no se me ha olvidado. ¿Y en aquella ocasión los que hoy se rasgan las vestiduras no tenían los mismos sentimientos que ahora?

Lo que está claro y es un hecho es que con las declaraciones del príncipe Alberto no se celebraron los Juegos Olímpicos en nuestra España. Las declaraciones hechas por Vinicius realizadas desde su corazón, no creo sinceramente que vayan a surtir el mismo efecto que las que hizo en su día el 'bueno' del Príncipe Alberto.

Gracias por vuestra atención.

Atentamente

Sara.

Un saludo a todos desde Murcia. Mi nombre es Pedro y llevo toda mi vida escuchando a este equipo y quería deciros lo siguiente:

Después de las declaraciones de Vinicius, salen los periodistas ofendiditos echándole mierda al brasileño. Es curioso que todos aceptan que sus declaraciones son correctas y que las entienden, pero s luego dice lo del Mundial, ahí ya no las comparten. Es decir, mientras no nos quiten el Mundial, todo vale. Entonces vienen a decir:

- "Es que en el Real Madrid hay más negros que no le dicen nada desde las gradas"

- "Es que también provoca con sus gestos"

- "Es que racimos hay en todas partes del mundo"

Primero hay más negros, pero saben donde atacar porque él no acepta eso. Segundo, Vinicius en su llegada a los estadios ya le faltan al respeto y, luego, él se defiende en el campo. Y tercero, a él no le insultan en Champions cuando va con el Real Madrid. Solo en España.

Vinicius aterrizó y en su primer partido en el Castilla le mordieron en la cabeza, sin comérselo ni beberlo. ¿A cuento de qué?

Cuando hizo su primer gol, después de escuchar todo lo que se decía de él, rompió a llorar. ¿Ustedes creen que a los otros negros del Real Madrid le ha pasado eso? No podemos aceptar todo. No se puede justificar que le digan "mono", que le cuelguen un muñeco y diga el juez que eso es rivalidad deportiva.

Esto de la prensa no hay por dónde cogerlo. Todos sabemos que en todos los equipos hay negros, marroquíes..., pero hay un programa a nivel nacional, que insulta y menosprecia a Vinicius y sus tertulianos siguen en él como si no pasara nada. Su presentador los acoge para que su circo no decaiga, porque sabe que en un país donde existe mucho racismo, ellos van a tener a su audiencia fiel. Es de vergüenza con mayúsculas.

Y los otros medios sin llegar a ese nivel, por supuesto. También les ha explotado su declaración del Mundial. "No dijo nada del Mundial de Qatar", "en Estados Unidos también hay racismo y no ha dicho nada"... Es decir, porque haya mundiales, porque se jueguen en otro país, nadie puede decir luchar por una lacra que cada vez va a más.

Es indignante. Si los que tanto proclaman el Mundial de España supieran que la gran mayoría de provincias que no son sedes están muy indignadas, porque siempre se juegan en los mismos estadios y al final el pastel es para los de siempre. Pues entenderán que nos parece mejor luchar contra el racismo, que por un trozo de tarta manchada de corrupción.

No nos duela que digan el mundo que en España hay racismo. Nos debería doler que no se haga nada por erradicarlo. Y no debemos escudarnos en que todos los países hay racismo, porque es una forma de justificarnos.

Un saludo a todos y espero que entiendan que es más importante la sociedad que el fútbol.

Buenas tardes, Paco y Juanma...

Soy Alberto, un seguidor apasionado de vuestros programas. Aunque más de Tiempo de Juego, pero igual es porque soy de Tineo.

Si los datos que publicó 'Marca' sobre el racismo en España son correctos, que creo que si son informes oficiales, lo de Vinicius respecto a quitar el Mundial a España no hay por donde cogerlo. Pues, cómo bien sabéis... jugó en Qatar, no acudió al juicio porque estaba de vacaciones, en Brasil votaron a Bolsonaro (un auténtico racista que lo llevaba en su programa apoyado por futbolistas brasileños negros). El mundo al revés.

Sé que es un tema difícil de gestionar desde un micrófono, porque aunque este chico tiene razón y no se puede justificar el racimo...somos muchos, más de los que pensáis, que estamos cansados de tener la sensación de que está utilizando este tema tan delicado en su propio beneficio.

Un abrazo.

Frente al ordenador, a las cuatro y media de la tarde, se me ocurre la idea de escribir una carta al director de Tiempo de Juego, uno de mis programas favoritos, si no el que más.

La verdad es que no tengo idea de cómo iniciar, ni cómo saludar. Por eso es que, si mis líneas gozan de un cierto grado de incoherencia, es porque la quise enviar, así como me salió. Y supuse que, si puede Paco aguantar a Tomás y a Poli, podrá entonces aguantar mi mamotreto con ánimo de ser carta.

Los escucho desde el 2014, justo cuando aprendí a utilizar el teléfono táctil. Esto se debe a que soy una persona ciega, total y, además, vivo en una zona apartada de la ciudad de Panamá y mi familia es de escasos recursos, cosa que no permitía tener un celular.

Una vez que lo tuve, me puse a investigar cómo escuchar LaLIga al completo, ya que desde el 2005, escuchaba algunos partidos que retransmitía una emisora local, que tomaba la señal de RNE. Y desde que los conocí a ustedes hace 10 años, se ha convertido en una compañía indispensable para mí, una familia más, aunque parezca una exageración, pero es así.

Pero como les comento esto, también tengo que serle sincero: que las únicas veces que no lo escucho son con los partidos más gordos. Ahí, si tiene mi preferencia, los narradores de RNE. Pero quiero agradecerles a ustedes tantos momentos lindos y deportivos.

Al igual que el grado de comedia que le agregan al programa, hace de las mañanas y tardes, una pasada, como dicen ustedes. Todos con su personalidad marcada, y que hace todo más divertido. Sigan alegrando vidas.

Y si algún día me tocara conocer España, no quiero una entrada a un estadio. Quisiera una entrada a la COPE, porque vivir Tiempo de Juego en directo debe ser algo ajetreado, pero divino. Mi equipo favorito es el Rayo Vallecano y me despido enviándoles toda la mejor vibra, para que sigan cosechando éxitos y tengamos Tiempo de Juego por muchos años.

Al igual, me encantaría pedirle un favor:

En la actualización de la nueva aplicación, nos han quitado algo de accesibilidad. En la parte de resultado, al abreviar el nombre de los equipos, se hace ininteligible a los lectores de pantalla.

Si se pudiera colgar en la página de COPE, una versión con la vista anterior sería genial; ya que comprendo que las actualizaciones se hacen para agregar más funcionalidades. Es solo una sugerencia.

Muchas gracias, familia.

Wilfredo Reyes, licenciado en derecho y ciencias políticas.