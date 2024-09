Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 20 al 27 de septiembre)

Buenos días, Paco

Simplemente, escribo para darte las gracias por lo siguiente: Tengo una hija de 15 años, entonces imagínate, lo sabe todo... Llevo mucho tiempo insistiendo con ella sobre los bulos de las redes sociales y demás. Y siempre me contesta lo mismo: ¡Joder papá, tú no te crees nada!... Ahora estoy hablándole de la inteligencia artificial y seguimos en las mismas...

Pero este domingo por la mañana, en las dos primeras horas del programa, pusisteis un audio hecho por inteligencia artificial sobre las declaraciones del Pitu Aberlaro y que me sirvieron para que mi hija supiera exactamente lo que yo quería explicarle, con lo que no debe creerse nada. Otras veces se puede encontrar el error porque es muy evidente, pero la del Pitu es perfecta. Pienso que estos ejemplos deberían servir para todo tipo de medios para que la gente tome conciencia de lo que nos viene ya.

Gracias, paisano, un saludo de Alberto.

Buenos días, Paco

Esta mañana (miércoles) me he puesto el programa de El Partidazo del lunes 23 de septiembre en la app. En él, Juanma empezaba diciendo que la directiva del Sevilla estaba valorando la destitución de García Pimienta.

Y da la casualidad de que el martes escuché la noticia de la renovación hasta 2027 y me ha hecho tanta gracia que he decidido escribir este correo.

Un abrazo a Víctor y viva la inteligencia artificial.

Un saludo a todo el equipo.

Me gustaría contaros una pequeña historia (no hace falta que la leáis) me vale con compartirla con vosotros.

Con 9 años (tengo ya 35), mi padre me hizo socio y abonado de mi Real Madrid. Y para mí fue el mayor regalo que me podían hacer, puesto que ya llevaba tiempo imaginándome cómo sería ver un partido en el Santiago Bernabéu mientras escuchaba a Manolo Lama cada fin de semana narrando los partidos. Desde el primer día y durante 10 temporadas, no fallábamos ni mi padre, ni mi radio, ni yo para escucharos.

Finalmente, y por cosas de la vida, tuvimos que dejar de ser abonados. Aunque nunca he dejado de escucharos. Ahora, con 35 años, he podido comprar unas entradas para llevar de nuevo a mi padre al estadio. Todo ha cambiado mucho, menos una cosa. Vuelvo a ver el partido con mis cascos y mi Tiempo de Juego (y eso que ahora con la app, escucho a Lama con varios segundos de retraso). Pero me da igual.

El Real Madrid no es el Real Madrid sin mi padre, y el fútbol no es fútbol sin vosotros.

Gracias por tanto.

Hola, Tiempo de Juego, os he escrito bastantes veces. Aunque este email esta vez es, sobre todo, para Paco

Has pedido audios para Pepe Domingo Castaño este fin de semana y yo no he mandado ninguno, pero sí que te quería escribir un email sin ningún ánimo de que lo leas en antena.

Siempre estáis hablando de lo que os dicen los oyentes sobre Pepe cuando os ven, y el cariño y demás... Sospecho que yo soy parte de esa gran masa de oyentes que, al encontrarse con vosotros, aunque seáis de la familia, no tiene muy claro cómo actuar y, por no ser muy invasivo con la privacidad, no suelo decir nada.

Estuve ahí viendo el programa y El Tertulión en el último derbi. En una pausa preguntaste por mí en voz alta, me saludaste, me diste la mano y más adelante intentaste meterme un par de veces en la conversación con todos los tertulianos. Con esas dos tonterías me sentí bienvenido en un sitio donde lo normal habría sido sentirse de más.

¿Por qué te cuento esto? Pues yo no te dije nada de Pepe, por el afán de no molestar o no invadir la privacidad de unas personas con las que la radio crea una relación asimétrica y cruel, porque les conoces, les aprecias, son parte de tu vida... y tú para ellos eres un extraño.

¿Así que qué habría hecho yo? Habría querido darte un abrazo, te habría preguntado cómo lo llevas, te habría dado ánimos para tirar para adelante, te habría invitado a una cerveza, a una cena y a cualquiera del equipo que me dijeras que estaba afectado también. A Heri, Andrea, Mansi, Armenteros... y os contaría mis batallitas y mis recuerdos de Pepe, y sobre todo, me encantaría escuchar las vuestras.

En fin, no hice nada de eso, aunque me hubiera encantado.

Un abrazo a todos, sois los mejores.