Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 18 al 25 de octubre)

Buenos días,

Simplemente, pierdo cinco minutos de mi vida para redactar mis sentimientos y sensaciones escuchando El Tertulión de los domingos.

Soy del Celta, solo del Celta. Aunque para algunos sea raro de entender, me encanta vuestro programa y entiendo que el 99% del tiempo se invierta en hablar del Real Madrid y del Barcelona. Lo entiendo y no lo comparto. Pero nosotros jugamos cuatro veces al año ante estos equipos y la sensación que da es que somos de Bielorrusia o cualquier equipo de otro país. No hubo ni una sola mención al juego o la virtud de jugar con 7 jugadores que estaban en el Celta B el año pasado.

Y para más inri, la única mención a algo de nuestro equipo o ciudad la hace Miguelito diciendo que unos aficionados sufrieron insultos, cosa que me parece lamentable. Pero yo estuve en los alrededores de los estadios desde las 18:00 h y pasó alguna gente con camisetas o símbolos del Madrid con 0 problemas, incluso compartiendo cervezas sin problema como siempre en Vigo.

Critico a esos 4 o 6 imbéciles que pudieron insultar, pero pido también un mínimo de respeto a nuestro club y por un día al año el altavoz podría estar en el juego. Es algo que no estaría mal.

Por cierto, yo cada vez que voy a Madrid (tanto al estadio del Real Madrid como al del Atlético) lo mínimo que me llaman es paleto, que me vaya con mis vacas, que somos peores que los vascos, gallego de mi****, etc. La próxima vez se lo comentaré a Miguelito a ver si también lo dice de la afición del Real Madrid.

Gracias y un saludo.

Hola, buenas tardes

Os escribo porque me ha parecido muy mal el tono burlesco y de cachondeo que ha habido al final del partido Barcelona - Sevilla cuando se ha hablado del tema de la señal de Johan Cruyff.

De acuerdo que es algo no habitual y no demostrable por la ciencia a día de hoy, pero no me parece bien ese tono de mofa que habéis tenido como de ridiculización, de algo que evidentemente no tenéis ni idea. Y esa ignorancia os hace pensar que esas cosas no existen y poco menos que tacháis de loco a cualquiera que toque ese tema.

Pero para otra vez, antes de reíros de algo que no conocéis, os informáis, pues todos nos hemos reencarnado muchísimas veces. Esto no es cosa de cuarto milenio, y está la ciencia casi a punto de hacerlo oficial.

Y a poco que busquéis veréis que esto no es ninguna paranoia, es un hecho y un conocimiento que está ahí desde siempre. El problema es el paradigma materialista en el que vivimos que utiliza la falacia de "lo que no puedo demostrar no existe"... error claro.

Nada más, un saludo.